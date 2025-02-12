YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1836! / 13 Şubat 2025

Yayınlanma: 12.02.2025 - 00:01

Güncelleme: 12.02.2025 - 00:01

Merhaba,

Çirkinliğe ve Karanlığa İnat, Kentler ve İzler, Tuvalin Ardındaki Tarih adlı kitaplarında sanatın uzun yolculuğundaki dönemleri, kent belleğini, sanat eserlerinin gerisindeki yaşanmışlıkları paylaştı okuyucularla. Usta ressam ve yazar. bu kez ise anılarından oluşan bir kitapla karşımızda: Yalnızca Sanatçılar Vardır. Sanatın öznesi olan sanatçıdan yola çıkarak yakın dönem sanat tarihimize ışık tuttuğu, kısa süre önce Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlanan kitabı adını Gombrich’in “‘Sanat’ adı verilen bir şey yoktur aslında, ‘yalnızca sanatçılar vardır” sözlerinden alıyor.

Resim sanatına ilgisinin başladığı çocukluk ve ilk gençlik yıllarından yola çıkarak dönemin sanat hayatına notlar düşüyor usta ressam ve yazar. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’ndeki öğrencilik yıllarına, okuldaki çalışmalarına, üzerinde emeği geçmiş değerli isimlere yer veriyor.

Ülkemizde tarihsel süreçte sanatçılar üzerinden kurulmaya çalışılan, sanatta gölgesi hep hissedilen baskıları anlatıyor. Satır aralarında onun öğrenci olarak izlemeye başlayıp sonrasında takip etmeyi sürdürdüğü sergileri geziyorsunuz.

Yalnızca Sanatçılar Vardır’da, Nuri Abaç, Adnan Turani, Turan Erol, Abidin Dino, Fikret Otyam, Ivy Stangali, Gürhan Uçkan, Osman Zeki Oral, Cemil Eren, Mürşide İçmeli, İsmail Altınok, Nüzhet İslimyeli, Eşref Üren, Şevket Dağ, Zafer Gençaydın, Mustafa Ayaz, Abdurrahman Kaplan, Daver Darende başta usta sanatçıların portreleri de bekliyor okuyucuları.

A. Celal Binzet kapağımızda. Binzet ile Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlanan yeni kitabı Yalnızca Sanatçılar Vardır başta olmak üzere sanat ve yazın üzerine konuştuk. Pınar Özdemir’in söyleşisi...

- Necdet Neydim (Saliha Nilüfer, Dertsiz Şehrinde Tuhaf Olaylar, Günışığı Kitaplığı),

- Öner Yağcı (Samim Kocagöz),

- Feridun Andaç (Selçuk Baran // Selçuk Baran’dan Kalanlar: Haziran’dan Kasım’a, Ülkü Uluırmak, Eos Yayınları // Günlükler: 1948-1989, Selçuk Baran, Can Yayınları),

- Adnan Binyazar (Jane Austen, Akıl ve Tutku, Çeviren: Suat Ertüzün, Can Yayınları),

- Gültekin Emre (Boris Pasternak),

- Ahmed Nuri (Andrew Baruch Wachtel, Ilya Vinitsky, Rus Edebiyatı, Çeviren: Ali Karakaya, VakıfBank Kültür Yayınları),

- Mert Ofluoğlu (Turan Akıncı, Boğaziçi: Saraylar, Sefaretler, Yalılar, Remzi Kitabevi)

- Y. Bekir Yurdakul (Dila İren, Müfredat Dışı, Can Çocuk),

- Hande Mir (Zehra Güngör, Patetik Sonat, Parma Kitap) bu sayımızda yazı ve söyleşileriyle yer alan yazarlarımız.

- Kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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