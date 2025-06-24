Yarının kadın yıldızları alkışlandı

Konserde, festival ile bankanın 75. yılına özel olarak TSKB’nin keman sanatçısı, besteci Ceren Türkmenoğlu’na ortak sipariş ettikleri eserin dünya prömiyeri de yapıldı.

Görsel sanatçı Hilal Can da ekrana yansıtılan canlı performansıyla yaylı çalgılar dörtlüsü için bestelenen eserin dünya prömiyerine eşlik etti. Eseri ilk kez seslendiren sanatçıları kutlayan Türkmenoğlu, “Her tarafta yıkımın, savaşın, adaletsizliğin olduğu bir zamanda kendi iç dengemizi koruyarak yaşamaya çalışıyoruz. Bunun üzerine düşündüm. Geçmiş toplumlarda dengenin nasıl korunduğuna baktım.” diyerek ona bu imkanı verenlere teşekkür etti.

Fondan destek almaya hak kazanan müzisyenler: İdil Dündar(keman), Zeynep Yiğitoğlu (viyola), Derin Topgül (çello), Deniz Akgün (kontrbas), Elif Duru Özçelik ve Beste Yalı (flüt), Birce Kayhan (klarnet), Yağmur Sena Üner (korno), Deniz Işık (gitar), Zeynep Duru Güleç ve Lidya İpek Keskin (arp), Carmen Dilara Bağış ve Zeynep Özden (piyano) plaketlerini 1990’dan beri festivale 2018’den bugüne de bu projeye destek veren TSKB’nin Genel Müdürü Murat Bilgiç’in elinden aldılar.

Bu anlamlı proje sayesinde sanatta fırsat eşitliğine ve sanatsal üretime destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bilgiç ise, “Bu sene bizim için çok önemli. 75 yıldır ülkemizin sürdürülebilir ekonomik, sosyal, çevresel, kültürel kalkınmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar 120 kadın sanatçımıza ulaştık. Başarıları mutlulukla takip ediyoruz.” diyerek genç müzisyenleri ve besteciyi kutladı.