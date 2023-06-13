Yarının Kadın Yıldızları, Suna Kan anısına çaldılar

Yayınlanma: 13.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.06.2023 - 04:00

Genel Müdür Murat Bilgiç müzisyenlere plaketlerini sunarken “73 yıldır üretimi destekleyen TSKB, 1990 yılından beri festivale, 6 yıldır da bu projeye destek veriyor. Cumhuriyetin 100. yılında müzik üretimine de destek vermek istedik. Bu akşam Cem Esen’e sipariş ettiğimiz bestenin de ilk seslendirilişi yapıldı” diyerek geleceğin yıldızlarını dinlemekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Konserde ilk büyük ödülünü Gülden Turalı Keman Yarışması’nda Suna Kan’ın elinden alan konuk sanatçı Veriko Tchumburidze, piyanist Beste Eser’in eşliğinde çaldığı Schumann ve Ysaÿe’den iki parça ile ustalığını kanıtladı.

Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu’nu bu yıl kazanan 21 müzisyenden sahneye çıkan: Naz İrem Türkmen, Ceren Altınel, Ceylan Ölmez, Ayben Sever, İlayda Gülümser, Beste Eser, Eylül Sümbül, İpek Sanem Karali, İdil Naz Alıcı, Perla Alara Kurşun, Aslıhan Gençgönül, Çağla Ulusev yetenekleriyle geleceğe olan umudu yükselttiler. Konserde 14 yaşındaki piyanist besteci İdil Naz Alıcı’nın Viyana’da düzenlenen kompozisyon yarışmasında büyük ödülü aldığı, “Flüt ve piyano için iki parça Lunapark ve Rüya” adlı bestesini flütist Ayben Sever ile seslendirmesi de hoş bir süpriz oldu.

Şu anda Hannover’de piyano eğitimine devam eden genç besteci Cem Esen, “Böyle bir projede “A Piece to Joy” adlı eserimin ilk kez çalınması çok gurur verici ve motive edici” diyerek bestesini seslendiren piyanist Karali ve çellist Gençgönül’ün harika sanatçılar olduğunu söyledi.

Konserlerinin yanı sıra Münih’te, ikinci yüksek lisans eğitimine devam eden Tchumburidze ise “Annem Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nda Suna Kan konserinde çalarken doğumum başlamış, öldüğü gün ben sahnede desteklenen genç kızlarla çalıyorum. Önümüzü açan çok değerli bir sanatçının hayatı ışıklara doğru gitti. Çok farklı duygular içindeyim. Bir yanda Suna Kan’ın acısı var ama daha 15 yaşında olmasına rağmen çok akıllı, çok profesyonel bir piyanist olan Beste ile çalmanın, desteklenen müzisyenlerle olmanın mutluluğunu da yaşıyorum” diyerek müzisyenlerin duygularına tercüman oldu.