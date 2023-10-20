Yas nedeniyle etkinlikler iptal

Yayınlanma: 20.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.10.2023 - 03:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından planlanan etkinlikler durduruldu. Dün akşam için planlanan Kayseri Devlet Tiyatrosu açılış töreninin de 26 Ekim’e ertelendiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İBB Kültür ve Kültür AŞ imzalı yapılan açıklamada, “Gazze’de birçok sivilin ölümüne sebep olan insanlık dışı saldırılar nedeniyle 18-19-20 Ekim tarihlerinde İBB Kültür mekânlarımızda düzenleyeceğimiz konserlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir” ifadesi kullanıldı.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın DenizBank Konserleri kapsamında, bu akşam AKM Opera Salonu’nda yapılması planlanan dinleti ileri bir tarihe ertelendi.

Enka Sanat’ta bugün düzenlenecek Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke konseri de ileri bir tarihe ertelendi.

Bursa’da Nilüfer Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, bu akşam Halk Evi önünde yapılacağı duyurulan Büyük Ev Ablukada halk konserinin iptal edildiği açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 18-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek tüm etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğlence içerikli tüm etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Odunpazarı Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında bugün düzenlenmesi planlanan Ramazan Çelik konseri ve Mimarlık Parkı açılışının ertelendiği belirtildi.

14 Ekim’de başlayan ve 23 Ekim’de sona erecek olan 2. Esenyurt Kardeş Türküler Festivali kapsamındaki etkinlikler, ileri bir tarihe ertelendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19-25 Aralık tarihleri arasındaki tüm tiyatro, konser ve festival etkinliklerinin iptal edildiğini ve 1 Aralık’taki Mark Eliyahu konserinin de iptal edildiğini duyurdu.