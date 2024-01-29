Yaşam ile ölüm arasında

Yayınlanma: 29.01.2024 - 12:14

Güncelleme: 29.01.2024 - 12:26

‘Dünya, göçmenleri insan olarak değil rakam olarak görüyor. Onların dramatik yaşamlarını dinledim, yanlı Batı’nın tam aksine epik yolculuklarını onların gözünden anlattım’ diyor Matteo Garrone.

Terra di Mezzo’da (1996) göçmenleri irdeleyen yönetmen son filmi Kaptan Benim’de Dakar’dan yola çıkıp Avrupa’ya ulaşmaya çalışan Senegalli iki gencin Seydou ile Moussa’nın gerçek öyküsünü betimlerken ilk kez İtalya’dan çıkıp Sahra çölünün kurak topraklarına uzanıyor. Avrupa’da rapçi olmak isteyen, Avrupalı hayranlarına imza dağıtmak hayalini kuran Seydou ile Moussa önce büyüklerinin iznini alıyorlar.

Bu zorlu yolculuk sırasında gençler insan tüccarları, isyancı gruplar, Libya polisi ve mafyası tarafından sömürülüyorlar, işkence ediliyorlar. Garrone etkileyici düş sahneleriyle dehşeti, vahşeti yumuşatıyor.. Seydou’nun iyimserliği, direnci,kararlılığı sayesinde ölüm yolculuğu yaşam,umut yolculuğuna dönüşüyor.

Venedik Film Festivali’nde Garrone’ye Gümüş Aslan en iyi yönetmen, Seydou Sarr’a Marcello Mastroianni umut veren erkek oyuncu ödülünü getiren İtalya’dan Oscar adayı oldu.

SOSYAL MEDYANIN ACIMASIZ YÜZÜ

Evrimsel biyolog Profesör Paul Mathews sıradan, silik, sıkıcı, tuhaf biridir. Ayrımsal stratejiler konusunda öğrencilerine hep zebra örneğini verir, zebranın çizgili kamuflajı çevreyle değil sürüyle uyum sağlaması için vardır, avcılar tüm sürüye saldıramadıkları için kafasını ilk kaldıran zebra hemen hedef olur. Bu metaforu Norveçli Kristoffer Borgli kara mizah-dram-romantizm-korku-fantastik türdeki Rüya Senaryo filminde kullanır.

Aniden Paul tanıdık tanımadık herkesin rüyasının içine giriverip bilim adamlarının açıklamakta zorlandığı rüya salgınının baş kahramanı olur. ABD’nin en viral adamı olunca da başta medya herkes onun peşine düşer. Sprite Paul’ün yüzünü reklamında kullanmak ister,hatta Obama’ya rüyasında Paul’ü rüyasında görme ABD’nin en viral adamı olunca da başta teklifi bile yapılır, Bir süre sonra rüyalar karabasanlara dönüşür, Paul bir numaralı halk düşmanı ilan edilir.

Borgli, bencil , mutsuz, linç kültürüne meyilli, teknolojiye bağımlı sürü kitleleri kıyasıya eleştirir. Nıcolas Cage Paul rolünde mükemmeldir. Günümüz toplumunu, sosyal medyanın acımasız, karanlık yüzünü sorgulayan Rüya Senaryo vizyonda.