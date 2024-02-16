Yaşam ve ölüm arasında: ADOB 'Payidar' isimli eseri prömiyerini gerçekleştirecek

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, Bürge Kayacan imzasıyla "Payidar" isimli eserin prömiyerini mart ayında gerçekleştirecek.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 13:41
Yaşam ve ölüm arasında: ADOB 'Payidar' isimli eseri prömiyerini gerçekleştirecek
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"Payidar" isimli eser, Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Modern Dans Topluluğu tarafından sahneye konulacak. Eser yaşamı ve ölümü mitolojik karakterler ve dans aracılığıyla yorumluyor. Yunan mitolojisinde iyilik ve yaşamı temsil eden Eros ile kötülük ve ölümü temsil eden Thanatos'un ilişkisini konu alan eser, bu iki kavram arasındaki denge arayışını danslarla aktaracak.

Koreografı ve librettosu Bürge Kayacan tarafından yazılan "Payidar" eser, 17 Mart'ta opera sahnesinde prömiyerini gerçekleştirecek. Eser, Antonio Lucio Vivaldi ve Johann Sebastian Bach'ın müzikleri eşliğinde sahnelenecek.

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Bürge Kayacan, eserin konseptini açıklarken, yaşam ile ölüm arasındaki çizgiyi, bu iki kavramı tek bir varlık olarak ele alarak izleyiciyle buluşturduklarını ifade etti. Eros ve Thanatos'un ilişkisini merkeze koyan eser, mitolojiden ilham alıyor ve dans aracılığıyla bu temayı işliyor.

"Payidar"ın prömiyerinin ardından Mart ayında da seyirciyle buluşacak


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