'Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi' oyunu Ataşehir'de sahnelenecek

Nick Whitby’nin yazdığı, Yücel Erten’in çevirdiği, Hüseyin Köroğlu’nun yönettiği eser yarın 15.00 ve 20.00'de İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

"Polonya'nın Nazi işgalinin hemen öncesinde, Varşova Tiyatrosu'nda Hitler karşıtı bir oyunun genel provası yapılmaktadır. Diplomatik bir skandala yol açma ihtimali yüzünden son anda gelen bir haberle sansür kurulu tarafından oyun yasaklanır. Böylece daha önce oynanan Hamlet'i yeniden sahnelemek zorunda kalırlar. Tiyatronun sanat yönetmeni ve ünlü oyuncusu Jozef Tura, Hamlet'i oynar. Tura'nın karısı Maria da ünlü bir oyuncudur ve çok da hayranı vardır.

Kısa bir süre sonra Almanlar Polonya'yı işgal eder. Tiyatro kapanır ve oyuncular işsiz kalır. Ancak Maria'ya aşık olan havacı bir teğmen aracılığıyla aralarına sızan bir Alman casusun Polonya'daki direnişçilerin adlarını Nazilere iletmek üzere olduğunu öğrenirler. Casusa engel olmak için herkes üzerine düşeni yapar. Oyunculuk, kostüm ve dekor gibi sadece sanatsal enstrümanları olan ekip, rollerini gerçek hayata taşır."

Oyunda Aziz Sarvan, Emre Narcı, Emre Şen, Erkan Akkoyunlu, Gürkan Başbuğ, Hüseyin Köroğlu, Özgür Ali Kuruçay, Şenay Saçbüker, Tarık Köksal, Ümit Bülent Dinçer, Vildan Türkbaş, Volkan Ayhan, Yasemin Tunca ve Yonca İnal rol alıyor.