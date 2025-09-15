“Yaşanmamış Tarihe Notlar: Habip Aydoğdu ile Belleğin Kıyılarında” sergisi CerModern’de açılıyor

Türkiye’nin çağdaş sanat alanındaki öncü merkezlerinden CerModern, 15’inci yılını kutlarken birbirinden özel sanatçıları ve eşsiz eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Türkiye çağdaş sanatının önemli isimlerinden Habip Aydoğdu’nun 2000–2025 yılları arasında ürettiği eserlerden oluşan “Yaşanmamış Tarihe Notlar: Habip Aydoğdu ile Belleğin Kıyılarında” sergisi, 23 Eylül – 14 Aralık 2025 tarihleri arasında CerModern’de sanatseverlerle buluşacak.

Küratörlüğünü Mustafa Ağatekin’in yaptığı sergi, Aydoğdu’nun resimlerinde 2000’li yıllardan itibaren öne çıkan yazı ve kelimelerin, yalnızca estetik bir unsur değil; aynı zamanda belleğe düşülmüş bir not, geleceğe gönderilmiş bir mesaj olarak nasıl varlık kazandığını gözler önüne seriyor. Sanatçının eserlerinde kimi zaman renklerin arasına sızan kimi zaman da bir haykırış gibi belirginleşen bu sözcükler, kişisel ve toplumsal hafızayla kurulan derin diyaloğun görsel tanıkları niteliğinde.

“Yaşanmamış Tarihe Notlar” sergisi, kronolojik bir kurguyla sunulan eserler üzerinden Aydoğdu’nun kendi coğrafyasıyla ve farklı kültürlerle kurduğu sanatsal ilişkiyi takip etme imkânı sunarken, izleyiciyi yalnızca geçmişin izlerini sürmeye değil, henüz yaşanmamış bir tarihin ipuçlarını aramaya da davet ediyor.

CerModern Sanat Yönetmeni Zihni Tümer, CerModern’in 15’inci yılında bu serginin ayrı bir önem taşıdığını vurgulayarak şunları belirtti:

“CerModern, kurulduğu günden bu yana çağdaş sanatın Türkiye’deki üretim ve paylaşım alanlarını güçlendirmeyi amaçladı. 15. yılımızda Habip Aydoğdu gibi sanatçılarımızın belleğe ve tarihe dair derinlikli okumalarını sanatseverlerle buluşturmak, hem kurumsal yolculuğumuz hem de ülkemiz sanat ortamı için kıymetli bir dönüm noktasıdır.”

“Yaşanmamış Tarihe Notlar: Habip Aydoğdu ile Belleğin Kıyılarında” sergisi, 23 Eylül – 14 Aralık 2025 tarihleri arasında, pazartesi günleri hariç haftanın her günü CerModern’de ziyaret edilebilecek.