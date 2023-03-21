Yaşar Kaplan’dan ‘Doğu Hıristiyanları-Nesturiler’

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 00:04

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 00:04

“Doğu Kilisesi’nin kendine özgü tarihsel gelişiminin en önemli özelliği, tarih boyunca yabancıların hakimiyeti altında yaşamasıdır. Normalde Hıristiyan bir hamiden mahrum olmasının, kilise açısından birçok olumsuz sonuç doğuracağı düşünülebilir. Ancak çalışmamızda elde edilen veriler durumun tam olarak böyle olmadığını, aksine Doğu Kilisesi’nin kendi özgünlüğünü koruması ve geliştirmesi açısından olumlu bir işlev gördüğünü ortaya koymuştur.” Yaşar Kaplan

Doğu Kilisesi, Hıristiyanlık tarihinde özel bir yere sahip. Roma İmparatorluğu’nun doğusunda kök salmış, Batı kiliseleri tarafından ötekileştirilmiş, siyasi etkileri derin biçimde hissetmiş ve kendine özgü inanışlar, ritüeller geliştirmiş¸ kadim bir kilise...

Yaşar Kaplan, Doğu Hıristiyanları-Nesturiler: Tarih, İnanc, Ritüel (İletişim Yayınevi) adlı kitabında Part, Sasani, Müslüman ve Moğol yönetimlerinin gölgesinde gelişen Doğu Kilisesi geleneğini, hem Hıristiyan dünyasında hem de geniş¸ doğu coğrafyasında yaşanan siyasal-toplumsal gelişmelerle bağˆlantılı olarak anlatıyor.

Kaplan, teolojik tartışmalar etrafında “İsa Mesih’in şahsında ilahi ve beşeri tabiatlar nasıl birlesti?”, “Kutsal Ruh neye işaret eder?”, “Vaftiz, Kutsal Hac, oruç ve dua törenlerinin anlamı nedir?” gibi temel soruların yanıtını ararken Hıristiyanlık içindeki ayrışmaların kökenini de ayrıntılı biçimde tartışıyor.

Doğu Hıristiyanları-Nesturiler: Tarih, İnanç, Ritüel / Yaşar Kaplan / İletişim Yayınları / 456 s. / 2023.