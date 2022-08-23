Yassıtepe Höyüğü'nde 5 bin yıllık 'mühür' bulundu

23 Ağustos 2022 Salı, 11:11

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki kazı çalışmaları sürüyor. İzmir'in ilk insanlarının yaşadığı yerlerden Yassıtepe Höyüğü'nde son olarak 5 yıllık mühür ile 'Pyxis' adı verilen 2 bölmeli kutu bulundu.

"TROYA'DAN SONRA KIYI EGE BÖLGESİNDE ÇIKAN İKİNCİ MÜHÜR"

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Bu yıl da neolitik dönemden Tunç çağına kadar birçok eser çıkardık. Son olarak çok nadir bir eser bulduk. Bu bir mühür. Kentin kurulan ilk ticari alanında ortaya çıkardık. 5 bin yıllık bir mühür. Pişmiş topraktan yapılmış. Boyna asılarak taşınan mühür cinsi. Yaklaşık 3 santimetre çapında. Önemli, son derece nadir. Sadece ticari yaşamın olduğu alanlarda olabiliyor. Ticaret yollarındaki Troya gibi veya İç Anadolu'daki bazı yerleşim alanlarında bunları görebiliyoruz. Yassıtepe'deki bu eser, Troya'dan sonra kıyı Ege bölgesinde çıkan ikinci mühür. Bir örneği Troya'da var, ikincisi de burada bulundu. Mühür ticari yaşamda, günümüzde olduğu gibi kullanılıyor. Bir hamura ya da kile basarak kullanılıyor. O ticari faaliyeti belgelendirmek üzere kullanılıyor" dedi.

Doç. Dr. Derin, bulunan ikinci eserin ise yerleşimin sosyal yapısını ortaya koyduğunu belirterek, "İkinci eserimiz sadece mezarlarda ve sosyal yapılarda kullanılıyor. Çiftli bir kap bu. 'Pyxis' adı verilen kap yaklaşık 25 santimetre boyunda. Kadınların mücevher gibi nadide ve değerli eşyalarını sakladıkları bir kutu olabilir. Özel kişilerin sadece kullanabildiği pişmiş topraktan yapılmış bir kap olarak ortaya çıkıyor" diye konuştu.