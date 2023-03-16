Yayıncılar PTT’ye tepkili: Dergi çıkarmayın demek

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 09:22

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 09:23

Zonguldak Devrek’te yayınlanan Şehir Kültür, Edebiyat ve Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Tığ, PTT’nin daha önce 5 TL olan kargo ücretini 20,75 TL’ye yükselttiğini anımsatarak, “Posta ücreti, derginin maliyetinin çok üzerine çıkmış oldu. Bu bir anlamda dergi çıkarmayın demektir. Bunun sonu Anadolu’da çıkan bir çok derginin kapanmasına kadar gidecektir. Bunun için kamu taşımacılığı yapan PTT Kargo’nun taşıma ücretini makul çizgiye çekmesini istiyoruz” dedi. Tığ, bu uygulamaya yayıncıların yanı sıra okuyucuların da tepki göstermesinin önemli olduğunu belirtti.