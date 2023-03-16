Yayıncılar PTT’ye tepkili: Dergi çıkarmayın demek
PTT’nin kargo ücretlerine yaptığı zam sonrası yayıncıların tepkileri sürüyor. Yayıncı İbrahim Tığ, “Bu dergi çıkarmayın demektir” tepkisini gösterdi.
Zonguldak Devrek’te yayınlanan Şehir Kültür, Edebiyat ve Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Tığ, PTT’nin daha önce 5 TL olan kargo ücretini 20,75 TL’ye yükselttiğini anımsatarak, “Posta ücreti, derginin maliyetinin çok üzerine çıkmış oldu. Bu bir anlamda dergi çıkarmayın demektir. Bunun sonu Anadolu’da çıkan bir çok derginin kapanmasına kadar gidecektir. Bunun için kamu taşımacılığı yapan PTT Kargo’nun taşıma ücretini makul çizgiye çekmesini istiyoruz” dedi. Tığ, bu uygulamaya yayıncıların yanı sıra okuyucuların da tepki göstermesinin önemli olduğunu belirtti.
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