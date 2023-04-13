Yayoi Kusama’nın 5 eseri 22.9 milyon dolara satıldı

Yayınlanma: 13.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 03:00

Satılan tüm eserler, sanatçının son 20 yılda ürettiği işlerden oluşurken alıcı bulan eserler sanatçının bugüne dek en pahalıya satılan işleri arasında üst sıralara yerleşti.

Aynı gün gerçekleşen “50. Yıl Dönümü Modern Sanat Akşam Satışı” 50. Yıl Dönümü Çağdaş Sanat Akşam Satışı”nda diğer sanatçıların eserleriyle birlikte toplam 192.8 milyon dolar gelir elde edildi.

11 sanatçı eserlerinin satış fiyatlarıyla kendi rekorlarını kırdı. Açık artırmada, Kusama’nın 2014 yılında ürettiği “Pumpkin (L)” adlı büyük bronz balkabağı heykeli 7.98 milyon dolara (62.638.000 HKD) alıcı bularak sanatçının seçkideki en yüksek fiyata satılan işi oldu.