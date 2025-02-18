Yazar Lizi Behmoaras hayatını kaybetti
Yazar, çevirmen, gazeteci ve köşe yazarı Liz Behmoaras (1950, İstanbul - 17 Şubat 2025) tedavi gördüğü Londra'da hayatını kaybetti. Cenazesi töreni 20 Şubat Perşembe günü saat 11.00'da Ulus Musevi Mezarlığında düzenlenecek.
Aralarında ünlü yazar Suat Derviş'in biyografisinin de olduğu olduğu Türkiye'de Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde yaşamış kişilerin hayatını konu alan biyografik eserleri ile tanınan Lizi Behmoaras 1968 mezunu olduğu Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nin düzenlediği Edebiyat Ödüllerinin de 11 yıl jürisinde görev almış, son üç yıl da jüri başkanlığını yapmaktaydı. NDS'den mezun olduktan sonra çevirmenlik yapan ve yabancı dil dersleri veren Lizi Behmoaras yazı hayatına çevirileriyle girdi. Fransızcadan Türkçeye eserlerini çevirdiği yazarlar arasında Simone de Beauvoir, Ivan Illich, Marie Cardinal ve Paul Valery de vardı.
1986-1996 yılları arasında Şalom gazetesinin kültür servisinde editör olarak çalışan, Nokta Dergisi'nde, Yeni Yüzyıl ve Cumhuriyet gazetelerinde, ayrıca Liberation, L'Arche ve Tribune Juive adlı Fransız gazetelerinde yazılar yazan Behmoaras'ın ilk kitabı "Türkiye'de Aydınların Gözüyle Yahudiler" 1993 yılında yayımlandı. Bu kitapta Türkiye'deki Yahudiler hakkında Türkiye'de edebiyatçılar ve aydınlar ile yaptığı söyleşileri bir araya getirdi, röportaj derlemeleri ve romanlarında kimlik sorunsallığını sorgulamayı amaçladı.
1986-1996 yılları arasında Şalom gazetesinin kültür servisinde editör olarak çalışan, Nokta Dergisi'nde, Yeni Yüzyıl ve Cumhuriyet gazetelerinde, ayrıca Liberation, L'Arche ve Tribune Juive adlı Fransız gazetelerinde yazılar yazan Behmoaras'ın ilk kitabı "Türkiye'de Aydınların Gözüyle Yahudiler" 1993 yılında yayımlandı. Bu kitapta Türkiye'deki Yahudiler hakkında Türkiye'de edebiyatçılar ve aydınlar ile yaptığı söyleşileri bir araya getirdi, röportaj derlemeleri ve romanlarında kimlik sorunsallığını sorgulamayı amaçladı.
Lizi Behmoaras’ın edebiyatımıza kazandırdığı eserler:
Türkiye'de Aydınların Gözüyle Yahudiler
Kimsin Jak Samanon?
Yüzyıl Sonu Tanıklıkları
Bir Kimlik Arayışının Hikâyesi
Suat Derviş Efsane Bir Kadın ve Dönemi
Mazhar Osman Kapalı Kutudaki Fırtına
Yüzyıl Sonu Tanıklıkları Akdenizlilik, Kimlik ve Entelektüalizm Üzerine...
Yalnız Değilsin (Alev Alatlı, Ayşe Kulin ve Nurşen Mazıcı ile birlikte)
Sen Bir Başka Gittin
Lale Pudding Shop
Köpük
Alman Subayın Evi
Yazdığı kitaplar
Türkiye'de Aydınların Gözüyle Yahudiler[5]
Kimsin Jak Samanon?
Yüzyıl Sonu Tanıklıkları
Bir Kimlik Arayışının Hikâyesi
Suat Derviş Efsane Bir Kadın ve Dönemi
Mazhar Osman Kapalı Kutudaki Fırtına
Yüzyıl Sonu Tanıklıkları Akdenizlilik, Kimlik ve Entelektüalizm Üzerine...
Yalnız Değilsin (Alev Alatlı, Ayşe Kulin ve Nurşen Mazıcı ile birlikte)
Sen Bir Başka Gittin
Türkiye'de Aydınların Gözüyle Yahudiler
Kimsin Jak Samanon?
Yüzyıl Sonu Tanıklıkları
Bir Kimlik Arayışının Hikâyesi
Suat Derviş Efsane Bir Kadın ve Dönemi
Mazhar Osman Kapalı Kutudaki Fırtına
Yüzyıl Sonu Tanıklıkları Akdenizlilik, Kimlik ve Entelektüalizm Üzerine...
Yalnız Değilsin (Alev Alatlı, Ayşe Kulin ve Nurşen Mazıcı ile birlikte)
Sen Bir Başka Gittin
Lale Pudding Shop
Köpük
Alman Subayın Evi
Yazdığı kitaplar
Türkiye'de Aydınların Gözüyle Yahudiler[5]
Kimsin Jak Samanon?
Yüzyıl Sonu Tanıklıkları
Bir Kimlik Arayışının Hikâyesi
Suat Derviş Efsane Bir Kadın ve Dönemi
Mazhar Osman Kapalı Kutudaki Fırtına
Yüzyıl Sonu Tanıklıkları Akdenizlilik, Kimlik ve Entelektüalizm Üzerine...
Yalnız Değilsin (Alev Alatlı, Ayşe Kulin ve Nurşen Mazıcı ile birlikte)
Sen Bir Başka Gittin
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