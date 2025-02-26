Yazar Sunay Akın’ın yeni kitabı, Gaziantep’te cezaevinden dönüştürülen kütüphanede tanıtıldı: ‘Atatürk Cumhuriyeti kültür üzerine kurdu'

Yayınlanma: 26.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.02.2025 - 04:37

Halen enkaz kaldırma çalışmalarının ve yeni ev inşaatlarının sürdüğü ilçede vatandaşların, özellikle de çocukların sosyal ve kültürel ihtiyaçları için çalışmalar yapılıyor. İlçede 61 yıl boyunca açık kalan cezaevi, 2020’de Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi’ne dönüştürüldükten sonra depremin ardından aşevi olarak hizmet vermişti. Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali’nin anne ve babasının ismi verilen kütüphaneyi yazar Sunay Akın’ın Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan yeni kitabı “Koyu Mavi Memleket Kumaşı” kitabının tanıtımı dolayısıyla gezdik.

Bali ailesinin İslahiye’deki evinin hemen yanında bulunan cezaevinin kütüphaneye dönüştürülmesini “hayalin gerçeğe dönüşmesi” olarak tanımlayan Adnan Bali, “Annem çok okurdu. 1970’li yıllarda duvarda gaz lambası varken annemin Kemal Tahir’in ‘Devlet Ana’sını okuduğu gözümün önündedir. Beş kardeşiz. 2019 Ağustos’unda annemi kaybettiğimizde, hatırasını yaşatmak için ne yaparız diye düşündüğümüzde aklımıza tereddütsüz kitap geldi. İlçede nereyi kütüphane yapabiliriz diye araştırırken sonradan boşaltılan cezaevini dönüştürme imkânı doğdu. Bu kütüphanenin annemin ve babamın aziz hatırasına çok yakıştığını düşünüyorum” dedi. Cezaevinin bir koğuşu hafıza mekânı olarak korunurken diğer kısımları çocukların okuma etkinliklerine, gençlerin atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

‘BİLİNMEYEN HİKÂYELER’

Sunay Akın, Türkiye’nin her karış toprağına ve insanına âşık bir yazar. Türkiye’ye ilişkin çok fazla bilinmeyen ama aydınlık vaat eden geçmişe ilişkin öyküleri sürükleyici ve coşkulu bir biçimde anlatıyor. Islahiye’de de Gaziantep’in farklı ilçelerinden vatandaşlar usta edebiyatçıyı dinlemek ve yeni kitabını imzalatmak için Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi’ne geldiler. Sunay Akın da onları hayal kırıklığına uğratmayarak yeni kitabından bazı hikâyeleri büyük bir heyecanla anlattı.

Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür” sözünü anımsatan Sunay Akın, “Kültürü temel yapmazsak hiçbir şeyi doğru yönetemeyiz. Toprak altındaki fay hatlarından gökyüzündeki yıldızlara kadar hepsini yönetmek için kültürü temel yapmak, bilgiyi üretmek ve bilgiye hakim olmak gerekir” dedi.

Kitapta bu kültürü inşa eden kahramanların bilinmeyen hikâyelerinin ve gözden kaçan özelliklerinin yer aldığını söyleyen Akın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kitapta ressamlar var ama hiç bilinmeyen özellikleriyle. Örneğin Çanakkale Savaşı’yla ilgili pek çok öykü vardır ama cephede hem savaşan hem de silahların sustuğu anda resim yapan ressamların öyküsüne çok rastlamazsınız. Bir diğer hikâye ise işgal günlerinde Polis Cemil’in, işgalci askerlerin zulmüne uğrayan bir kadınımızı kurtarmak için çıkan çatışmada iki askeri vurması sonucu hapse mahkûm edilerek Fransız Guyanası’na gönderilmesini anlatır. Mustafa Kemal Atatürk’ün ve dönemin başarılı diplomasisi sayesinde 1927 yılında kurtarıldığında görev yeri İslahiye olur. Bu yüzden içinde bulunduğumuz anlamlı kütüphane, İstanbul’u, Anadolu’yu, işgal döneminin acılarını ve Cumhuriyetimizin insana verdiği değeri en güzel şekilde anlatan bu öykünün bulunduğu kitap üzerine konuşmak için belki de en ideal mekânlardan biri.”

