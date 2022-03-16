Yazar ve yayıncı Lale Apa yaşamını yitirdi
'Yemek kitaplarının Nobel'i' olarak nitelenen uluslararası ödülün sahibi, aynı zamanda yayın sektöründeki çalışmalarıyla tanınan ve eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen’in kızı olan Lale Apa hayatını kaybetti. Apa, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Kitaplarının yanı sıra yayın sektöründeki çalışmalarıyla DA bilinen Lale Apa (64) hayatını kaybetti. Apa, bugün (16 Mart Çarşamba) öğlen namazının ardından İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
İLTER TÜRKMEN'İN KIZIYDI
Aynı zamanda Türkiye’nin diplomasi tarihine geçen büyükelçilerden olan ve 21 Eylül 1980 - 31 Aralık 1983 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapan İlter Türkmen’in (94) kızı olan Lale Apa, Marie Claire dergisini çıkaran ekipte yer aldı.
Daha sonra başına geçtiği Sky Life dergisinde kazandığı başarının ardından kızı Dilara ile reklam ajansı Apa Tasarım'ı kurdu. İstanbul’u tanıtan önemli yayınlardan olan The Guide İstanbul dergisiyle kendi yayınlarını başlattı. Apa Tasarım, bir dönem müşterilere gönderilen özel takvimleriyle de dikkat çekti.
'YEMEK KİTAPLARININ NOBEL'İ'
Lale Apa, izleyen yıllarda, yemek kitaplarıyla da tanınan bir yazar ve yayıncı oldu. Vira Mutfak, Remix I- Yeni Sağlıklı Pratik Renkli Yemekler, Remix II- Yeni Sağlıklı Pratik Renkli Yemekler'in yanı sıra İngilizce kaleme aldığı Cooking on the Boat ve Contemporary Istanbul Cuisine kitaplarına imza attı.
Lale Apa’nın, Hande Bozdoğan ile birlikte, ünlü şeflerin ve yemek yazarlarının tarifleriyle hazırladığı İstanbul Mutfakta kitabı, “yemek kitaplarının Nobel”i olarak nitelenen Gourmand World Cookbook Awards'da Jüri Özel Ödülü'ne değer görüldü.
Aynı yarışmada, değişik yıllarda Sahrap Soysal, Yunus Emre Akkor, Uludağ Üniversitesi Sahne Sanatları bölümü öğretim üyeleri de (1236-Selçuklu Mutfağı kitabıyla) ödül kazanmıştı.
Cem Apa ile evli olan Lale Apa, bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.
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