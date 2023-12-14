Yazarımız Ataol Behramoğlu'na ödül

Yayınlanma: 14.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.12.2023 - 03:00

Oyun yazarı İsmet Küntay adına 48 yıl boyunca aralıksız verilen İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri, 11 Aralık Pazartesi günü İstanbul’da Büyük Kulüp Derneği’nde düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.

Gazetemizin yazarı Ataol Behramoğlu, “Lozan” oyunuyla yılın en iyi oyun yazarı ödülünün sahibi oldu. Behramoğlu’na ödülünü yazarımız, sanatçı Müjdat Gezen verdi. Hayati Asılyazıcı’nın seçici kurul başkanlığını sürdürdüğü, Nilgün Serimoğlu, Oya Gökberk, Şerif Köyan, Oğuz K. Oğuz, Mehmet Erhan Sar, Ahmet Duman ve Seda Demirel’den oluşan İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu, 2022-2023 tiyatro sezonunda gerçekleştirilen performansları değerlendirerek ödül alacak kurum ve kişileri belirledi.

100. YILA ÖZEL ÖDÜL

Törende Behramoğlu’yla birlikte aralarında Nevra Serezli, Sumru Yavrucuk, Nedim Saban, Okan Bayülgen’in de olduğu sanatçılara ödülleri sunuldu. Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Ödülü ise yönetmenliğini Ali Gökmen Altuğ, Aslı Öngören, Yıldırım Fikret Urağ ve Yiğit Sertdemir’in yaptığı “Bu Memleket Bizim” oyunuyla İBB Şehir Tiyatroları’na verildi. Ödülü İBB Şehir Tiyatroları adına Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever aldı.