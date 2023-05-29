Yazarımız Balbay, Nazım Hikmet ve Aşık Veysel'i anlatacak
Yazarımız Mustafa Balbay, Ankara CKM'de başkentlilere Nazım Hikmet’i ve Aşık Veysel’i anlatacak. Opera sanatçısı Ali Yılmaz ise, Balbay’a saz dinletisiyle eşlik edecek.
Türk şiirini dünyaya tanıtan, özgürlüğün ve umudun şairi Nazım Hikmet, 60. ölüm yıl dönümü olan 3 Haziran'da Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde (CKM) anılacak. Balbay, söyleşide; Nazım’ın özgün kişiliği, siyasi duruşu ve sürgün yıllarını konuklara anlatacak. Aynı zamanda, şair Nazım Hikmet'in yanı sıra Balbay, karanlık dünyasıyla Anadolu’yu aydınlatan halk ozanı Aşık Veysel’i de sanatseverlere tanıtacak. Opera sanatçısı Ali Yılmaz ise, Aşık Veysel'in topraktan söze gelen unutulmaz eserlerini sazıyla okuyarak söyleşiye eşlik edecek.
Söyleşi ve saz dinletisinin bir arada yapılacağı etkinlik, Ankara CUMOK’un katkılarıyla, 3 Haziran Cumartesi, saat 15.00’te gazetemizin Ankara Temsilciliği’ndeki Ankara CKM’de gerçekleşecek.
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