Yazarlarımız 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda!

Yayınlanma: 04.11.2024 - 16:35

Güncelleme: 04.11.2024 - 16:39

TÜYAP 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda yazarlarımız okurlarıyla buluşuyor. Çocukluk Şenliktir ana temasıyla 2 Kasım'da açılan 10 Kasım'a kadar kitaplar ve yazarların okurlarıyla buluşacağı fuarın ilk gününde fuarda söyleşi yapan gazetemiz köşe yazarı duayen gazeteci Altan Öymen ile amca oğlu dış politikaya gündeme ışık tutan yazılarıyla okurlarımız aydınlatan e. büyükelçi Onur Öymen’in birlikte kaleme aldıkları Remzi Kitabevi yayınlarından çıkan "Başöğretmenin Yolunda/Atatürkçü İki Eğitim Gönüllüsü: Hıfzırrahman Raşit Öymen, Münir Raşit Öymen" kitabını neden yazdıklarını anlattılar.



Bu iki vatanperver öğretmenin Cumhuriyet’in eğitim devriminde verdikleri mücadeleye tanık olan iki kuzen bugünkü durumu da değerlendirerek anılarını okurlarla paylaştılar.



Üvercinka Dergisi nin düzenlediği "Modern Türk Şiirinde Tavrın Şiirle Örtüşmesi" başlıklı yazarımız Mehmet S. Aman'ın yönettiği söyleşiye katılan Seyyit Nezir, Kaan Eminoğlu ve Nisa Leyla, şiiri ile tavrının örtüştüğü şairlerin gerçek ve kalıcı olduğunu, kendisinden sonrakileri de etkilediğini Tevfik Fikret, Nâzım Hikmet, Cemal Süreya gibi Türk ve dünya şairlerinden örnekler vererek açıkladılar.