Yazarlarımız okurlarla buluşuyor

Yayınlanma: 05.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.11.2023 - 03:17

Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki Cumhuriyet Kitapları standında, dün, yazarlarımız Erdinç Utku ve Hürriyet Yaşar kitaplarını imzaladı. Bugün de saat 14.00’te Osman Selim Kocahanoğlu, 15.00’te Şükran Soner, 16.00’da Zülâl Kalkandelen ve 17.00’de Barış Terkoğlu, Cumhuriyet Kitapları standında kitaplarını imzalayacak.

Ayrıca Şükran Soner saat 14.00’te Sedef Salonu’nda “66’dan Günümüze Cumhuriyet’ten Tanıklıklar” söyleşisiyle ve Zülâl Kalkandelen saat 15.00’te Kınalıada Salonu’nda “Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü” söyleşisiyle okurlarıyla buluşacak.

