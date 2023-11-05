Yazarlarımız okurlarla buluşuyor
Cumhuriyetin 100. yılında, “Yaşasın Cumhuriyet” sloganıyla 40’ıncısı düzenlenen TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda yazarlarımız okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.
Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki Cumhuriyet Kitapları standında, dün, yazarlarımız Erdinç Utku ve Hürriyet Yaşar kitaplarını imzaladı. Bugün de saat 14.00’te Osman Selim Kocahanoğlu, 15.00’te Şükran Soner, 16.00’da Zülâl Kalkandelen ve 17.00’de Barış Terkoğlu, Cumhuriyet Kitapları standında kitaplarını imzalayacak.
Ayrıca Şükran Soner saat 14.00’te Sedef Salonu’nda “66’dan Günümüze Cumhuriyet’ten Tanıklıklar” söyleşisiyle ve Zülâl Kalkandelen saat 15.00’te Kınalıada Salonu’nda “Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü” söyleşisiyle okurlarıyla buluşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Genel Başkan kim olacak?
- CHP Kurultayı'nda seçim ikinci tura kaldı!
- Polat çifti için tutuklama talebi!
- CHP'li Başarır'dan 'kurultay' çıkışı
- Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'hançer' yanıtı!
- Trabzonspor, Fenerbahçe'ye dur dedi!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'son kez' adaylık açıklaması!
- CHP'li Ümit Erkol'dan sert sözler!
- İki bakanın görüntüleri tartışma yarattı!
- Saat verdiler: İstanbul’a ‘sağanak’ ve ‘dolu’ uyarısı!