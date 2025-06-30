Yeni filmde yer almamıştı... Russell Crowe'den Gladyatör itirafı

Usta yönetmen Ridley Scott’ın beş dalda Oscar kazanan, başrol oyuncusu Russell Crowe’a da En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ı kazandıran kült yapımı Gladyatör (2000), tüm zamanların en iyi filmleri arasında gösterilmeye devam ediyor. Filmde Maximus karakterine hayat veren Russell Crowe, Malta'da düzenlenen Mediterrane Film Festivali’ne katıldı.

"HER GÜN SAVAŞMAK ZORUNDAYDIM"

Variety’ye konuşan Oscar’lı oyuncu, filmin çekimlerinin yapıldığı Malta’ya dair duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Malta’da neyi sevdiğimi bilmek istiyorsanız söyleyeyim: her şeyini. 26 yıl önce Malta’da adam oldum. O zamandan önce yaptığım hiçbir film, Gladyatör kadar ihtişamlı, hırslı, büyük bütçeli ve ulaşılabilir değildi. Kolay bir yapım değildi. Her gün savaşmak zorundaydım – tıpkı filmdeki karakter gibi. Ve bazen yankı uyandıran bir şey yapacak kadar şanslı oluyorsunuz.”

GLADYATÖR 2

Ridley Scott, Gladyatör filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıdı. Kadrosunda Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi önemli isimlerin yer aldığı Gladyatör 2, 15 Kasım’da izleyiciyle buluştu.





Yeni film, ilk yapımda Connie Nielsen’ın canlandırdığı Lucilla’nın oğlu Lucius’un hikâyesini anlatıyor. Paul Mescal, bu kez Lucius’un yetişkin versiyonunu canlandırdı.

"BİRAZ RAHATSIZ OLDUM"

Crowe, yeni filmde yer almamasıyla ilgili düşüncelerini daha önce şu sözlerle dile getirmişti:

“Başka bir tane daha yapacakları gerçeğinden biraz rahatsız oldum çünkü ben filmde öldüm ve ne yapacakları konusunda hiçbir söz hakkım yok.”





"GLADYATÖR 3" SİNYALİ

Usta yönetmen Ridley Scott, Gladyatör 3 için de çalışmalara başladığını duyurdu. Scott, konuyla ilgili olarak:

“Şimdiden 8 sayfam var. Elimde çok iyi bir ayak izinin başlangıcı var. Eğer bir Gladyatör 3 olursa, arenaya geri döneceğinizi sanmıyorum. Ama ben arenaya geri dönmek zorundaydım,” dedi.

Scott, “Gladyatör 3 fikri üzerine çalışmaya başladım bile. Cidden! Fitili ateşledim,” diyerek yeni film için heyecanı artırdı.