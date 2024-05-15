Yeni Nesil Sanatın İzleri İsmail Altınok Sanat Merkezinde

Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:27

Güncelleme: 15.05.2024 - 10:32

Sanat, zamanın ve dönemin yansımasıdır. Bu felsefeden yola çıkan "Günün Getirdikleri" sergisi, yeni nesil sanat alanının çağa özgü bakışını ve ifadesini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, çağın karmaşık dokusunu, renklerle ve formlarla işleyerek izleyicilere bir zaman yolculuğu vadederken, günümüzün hızla değişen dünyasında sanatın evrimini gözler önüne seriyor. İsmail Altınok Sanat Merkezi'nde 7 Haziran 2024 tarihine izlenebilecek olan sergide, onaltı sanatçıya ait eserler izleyicilerle buluşacak. Sergide, geleneksel tekniklerin modern ifadelerle birleşerek yeni bir estetik dil oluşturduğu, dijital çağın izlerinin geleneksel tuvalin ötesine geçerek sanat eserlerine yeni bir boyut kazandırdığı görülecek. Sanatseverleri etkileyecek eserler arasında, şehrin karmaşasından kırıntılar taşıyan soyut kompozisyonlar, doğanın ve insanın kesişim noktalarını yansıtan minimalist çalışmalar ve teknolojinin etkisiyle oluşan dijital deneyimler yer alıyor. Her bir eser, bir öykü anlatırken günümüzün ruhunu yansıtıyor. "Günün Getirdikleri" sergisi, sanatın sınırlarını zorlayarak izleyiciye çağın dokusunu hissettiriyor ve yeni nesil sanatın yenilikçi ruhunu yansıtıyor. Sergi, günümüzün karmaşıklığını ve çeşitliliğini sanatın evrensel dilinde buluşturuyor ve izleyicileri keşif yolculuğuna davet ediyor.

Sergide yer alan sanatçılar ise şöyle:

AĞIT UĞUR ULUDAĞ, BEŞİR BAYAR, BİRSEN KÜPELİ, GÜNSU SARAÇOĞLU, HÜLYA YÜCEL, MEHMET BABAT, MEHMET YÜCEL, MELAHAT ŞENER, NİSAN BIYIK, ÖZLEM CEBECİOĞLU, PELİN ÇELİK, SEDA AKIN, SERDAL YERLİ, SEZEN KARABULUT, SİBEL KEÇELİ, ZAFER DİLEKÇİ.