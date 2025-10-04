Yeni sanat sezonu AKM’de tanıtıldı: Yine yeniden 'Kuğu Gölü'

Kültür ve Sanat Yeni Sezon Lansmanı dün Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve başta Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk olmak üzere, Devlet Tiyatroları genel müdürü ve sanatçılar katıldı.

Yeni sezonda 50 ilde kültür ve sanat etkinliklerinin yapılacağı belirtildi.

2025-2026 sezonunu, “Sanat her yerde” vizyonuyla açtıklarını söyleyen Ersoy, “Bu yıl da sanatın evrensel ve derin gücünü kullanarak, Filistin’deki dramı insanlığın vicdanına sunacağız. Filistin için özel etkinlikleri halkımızla buluşturarak, Gazze ve Filistin’deki zulme sessiz kalmadığımızı bir kez daha tüm dünyaya duyuracağız” dedi. Devlet Tiyatroları, 2025-2026 sezonunda 64 sahneyle perdelerini açıyor. Yeni sanat sezonunda “Faust”, “Büyük Romulus”, “Ölü Çanlar ve Gümüş Patenler” gibi oyunlar tiyatroseverlerle buluşuyor. Yerleşik ve turne faaliyetlerinin yanı sıra Vagon Sahne, Kamyon Sahne gibi uygulamalar da yeni sezonda yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) tüm sezon sürecek büyük bir konser serisi ile 200. yaşını kutlayacak. Devlet Opera ve Balesi (DOB), “Opera ve Bale Her Yerde” mottosuyla yola çıkan Anadolu Opera ve Bale Festivali yeni sezonda da devam edecek. Geçen sezon sahnelenen “Fındıkkıran” eseri bu sezonda sahnede olacak.

‘FINDIKKIRAN’

Toplantıda, tüm dünyada “yeni yıl eseri” olarak kabul edilen Fındıkkıran için düzenlenen 52 temsilin her birinde biletlerin sadece 45 saniyede tükendiği vurgulandı. Geçen sezon “Gılgameş”, “Şahmeran”, “Muhteşem Süleyman” eserlerinin yanı sıra “Singing in the Rain” gibi dünyaca ünlü eserler, bu sezon da sahnelenecek. Yeni sezon da ise “Troya”, “Deli Dumrul”, “Kürk Mantolu Madonna” gibi eserler de sanatseverlerle buluşacak.

ÖZLEM BİTİYOR...

Eski AKM’de uzun yıllar sahnelenen “Kuğu Gölü” balesi, büyük sahne yetersizliği nedeniyle İstanbul seyircisiyle uzun süre buluşamamıştı. Bale uzun bir aradan sonra ilk kez 23 Ekim’de saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek.

Petipa ve Ivanov’un versiyonundan hareketle, Ricardo Amarante’nin koreografisiyle 2025- 2026 sezonunda İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek “Kuğu Gölü” balesi, Çaykovski’nin duygusal ve görkemli müziği eşliğinde izleyiciyle buluşacak.