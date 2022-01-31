Yeni şef ‘Genç ve dinamik’

31 Ocak 2022 Pazartesi, 02:00

İBB, CRR’nin yeni sezonu 29 Ocak akşamı, Uğur Mumcu Kantatı ile anma programı öncesi, yeni Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan’ın basın toplantısıyla başladı. Basına tanıtan ise İBB Kültür Daire Başkanı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle’ydi.

Hatırlanacağı gibi bundan önceki genel sanat yönetmeni Cem Mansur’un bir tür gönderilmesiyle son bulan görevi için yeterli bir açıklama ne sanatçıya ne kamuoyuna yapılmış olduğu için merak edilen konularından biri de buydu. Figen Ayhan Karakelle, Murat Cem Orhan’la yeni dönemi tanıtırken birkaç kez, üzerine basa basa “gençlik ve dinamizm”den bahsetti. Orkestra şefi ve müzisyen Murat Cem Orhan’ı “genç ve dinamik” olarak tanıttı. “Birlikte çalışma ritmimiz çok önemli” dedi. Murat Cem Orhan, Cem Mansur’dan daha genç olsa da hiç kuşkusuz çok daha fazla meziyeti vardır ama Cem Mansur yollanırken söylenen “Çalışma biçimimiz uymadı” sözünü de hatırlarsak “çalışma ritmine uyması” ağır bastı. Anlaşılan o ki Cem Mansur, yaşı, başı ve kariyer geçmişiyle pek işine karıştırmadı.

Gelelim Figen Ayhan Karakelle’nin açıkladığı yeni dönemin özelliklerine: “Türk müziğine, Türk müzisyenlerin çoğalmasına çok önem veriyoruz” vurgusunu pek çok kez dile getirince bundan böyle “yerli ve milli” bir program mı izleyeceğiz diye düşünürken Murat Cem Orhan, CRR’nin bundan böyle sadece bir konser salonu değil, bir eğitim yeri olacağını ve gençlere yönelik çalışmalar yapılacağını açıkladı. Bundan sonraki programlar şöyle: Cuma geceleri dünya müziği, cumartesi geceleri senfonik müzik, (bütün dünyada böyle imiş) pazar günleri çocuklar için programlar, salı günleri Türk müziği, çarşamba günleri oda müziği. CRR Oda Müziği topluluğu 22 gençten oluşuyor ve yeni kurulmuş, kadro olmadığı için çalışamayan genç müzisyenlere de böylece bir olanak sağlanmış. CRR Çocuk da hazırmış. Ayrıca şimdiden anlaşmaları yapılmış, dünya ve Türk starları CRR’de sahne alacakmış. Zaten öyle oluyordu? Dansa da yer verilmiş, meraklıları üzülmesin. Yazın da sokakta halkla buluşmalar devam edecekmiş. Mayıs ayına kadar programlar hazır müjdesi de verildi. Bununla kalınmıyor, düzenli sergiler ve söyleşilerle CRR sürekli yaşayan bir yer olacak. Tabii bu arada siyasi isteklere yer kalmayınca ne olacak, soramadım? Cem Mansur, biletleri satılmış bir Çocuk Operası’nı Türk Dünyası gösterisi için iptal etmek zorunda kaldıklarını üzülerek anlatmıştı. Bu tür talepler için boş duran İstanbul Kongre Merkezi’ni kullanmak çok daha akıllıca. Hayırlı olsun, müzik dolu günler bizi bekliyor.

UĞUR MUMCU KANTATI

Yeni sezonun ilk tematik konseri “Hayatları yarım kalan insanların konseri”ydi. Uğur Mumcu’nun hayatı yarım kalmıştı. Turgay Erdener’in anısına yazdığı Uğur Mumcu Kantatı’nı CRR Senfoni Orkestrası orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetiminde çaldı. Volkan Akkoç yönetimindeki CRR Korosu eşlik etti. Görkem Ezgi Yıldırım, Tuğba Mankal, Selva Erdener, Emre Akkuş seslendirdi. Mozart’ın 34 yaşında öldüğü için bitiremediği Reqiem ise konserin ikinci parçasıydı. Ayşe Şenoğul, Ezgi Karakaya, Mert Süngü ve Doğukan Özkan seslendirdi. Yer ayrılmış olduğu halde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konsere katılmadı.



