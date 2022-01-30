Sanatseverler BASAD'ın tahliyesine karşı bir araya geldi

30 Ocak 2022 Pazar, 00:00

İstanbul Bakırköy'de Bakırköylü Sanatçılar Derneği'nin (BASAD) 19 yıldır kullandığı, 1908'den beri okul ve Bakırköy Halkevi olarak faaliyet gösteren tarihi konak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tahliye edilecek.

29 Ocak'ta bina önünde basın açıklaması yapan BASAD üyesi sanatçılar, "Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müzik dünyasının en önemli isimlerinin yetiştiği ve genç kuşaklara eğitim vermeye devam eden Bakırköy Kültür-Sanat Konağı, kütüphane yapılacağı(!) gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce tahliye ediliyor" ifadesini kullandı.

Açıklamayı BASAD Başkanı İlhan Gülek, "Bakırköy’e ve Türkiye’ye mal olan binamızın tahliye edilmesi durumunda MEB Özel BASAD Sanat Kurslarında MEB sertifikalı ve süreli eğitim programında, özel donanımlı sınıflarda ve devam zorunluluğu olan 500 öğrenci ders yapamaz duruma gelecek; hayalleri olan ve meslek sahibi olmalarını sağlayacak (bale-drama- piyano-gitar-resim) bitirme sertifikasını alamayacak, öğretmen ve öğrencilerin sözleşmeleri feshedilmek zorunda kalınacak ve bu durum zincirleme hukuki sorunlara, davalara yol açacaktır. MEB Özel BASAD Sanat Kurslarındaki öğretmenlerimiz ve personelimiz işsiz kalacaktır. Kamu yararı gözeterek ve her yaz ekonomik durumu kötü 300 çocuğun yararlanması için gerçekleştirdiğimiz 'ücretsiz yaz-sanat kurslarımız' yapılamayacaktır" dedi.

"SANATA, SANATÇIYA DOKUNMAYIN!"

"Bizler, sanatın, sanatçının, Bakırköy’ün hafızasının, kültürünün ve tarihinin yaşaması için mücadele ediyoruz, edeceğiz" diyen Gülek, "Sanata, sanatçıya, kültürel geçmişimize, tarihimize, hafızamıza dokunmayın! Yıkmayın, yapın! Yok etmeyin, koruyun, destek olun, geliştirin!" diye konuştu.

BASAD'ın kurucu üyelerinden oyuncu Cihat Tamer, oyuncu Cezmi Baskın ve oyuncu Gülsen Tuncer BASAD'ın tüm Bakırköylülere ait olduğunu ve kapatılamayacağını vurguladı. Cezmi Baskın yaptığı konuşmada "BASAD'ın bulunduğu binaya el konulursa gerçekten dillerimiz kopacak" dedi.

Çok sayıda sanatçının ve Bakırköylünün katıldığı basın açıklamasında herkese tahliyenin gerçekleştirileceği Çarşamba günü saat 10.00'da BASAD önünde buluşarak ilçenin sanat ve kültür konağını savunma çağrısında bulunuldu.