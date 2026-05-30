Yeni Sherlock Holmes dizisi geliyor!

Sir Arthur Conan Doyle imzalı Sherlock Holmes kitapları, yüz yılı aşkın süredir sinemadan televizyona, tiyatrodan dijital oyunlara kadar pek çok farklı projeye ilham vermeyi sürdürüyor. İngiliz dedektif Holmes ve sadık dostu Doktor Watson’ın Londra sokaklarındaki gizemli maceraları hafızalardaki tazeliğini korurken, bu kez evrenin en büyük antagonistini (kötü karakterini) merkezine alan heyecan verici bir televizyon projesi duyuruldu.

SUÇ DEHASI EMNİYET TEŞKİLATINA KATILIYOR

Geliştirme aşamasında olan yeni dizinin geçici ismi "Moriarty" olarak açıklandı. Klasik anlatının dışına çıkarak hikayeye oldukça modern ve ters köşe bir yorum getirecek olan dizinin senaryosunu ve genel tasarımını Chris Cornwell ile Oliver Lansley üstleniyor.

Dizinin dikkat çeken olay örgüsü ise şimdiden merak uyandırdı: Durham Üniversitesi'nde Kriminal Psikoloji Profesörü olarak saygın bir hayat süren, ancak arka planda devasa bir suç ağını yöneten James Moriarty, yeraltı imparatorluğunun rakip bir örgüt tarafından tehdit edilmesiyle karşı karşıya kalacak. Bu tehdit karşısında sıra dışı ve kurnazca bir hamle yapan Moriarty, resmi emniyet teşkilatına "danışman" olarak sızacak. Yasaları ve devletin gücünü kendi rakip çetesini çökertmek için bir silah gibi kullanacak olan dehanın karşısına ise zamanla çok daha büyük ve karanlık bir tehdit çıkacak.

Hazırlıkları titizlikle devam eden yapımda, Profesör Moriarty'ye maceraları sırasında soğukkanlılığıyla bilinen Yorkshirelı Dedektif Imogen Burrows karakteri eşlik edecek. Henüz oyuncu kadrosu netleşmeyen ve yayın tarihi gizli tutulan projenin cast çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak.

BEYAZ PERDEDEN EKRANA MORİARTY’NİN PORTRESİ

Sherlock Holmes evreninin bu en gizemli ve tehlikeli karakteri, sinema ve televizyon tarihinde daha önce pek çok usta aktör tarafından canlandırılmıştı.

Andrew Scott: Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman'ın başrollerini paylaştığı fenomen BBC yapımı "Sherlock" dizisinde karakteri modern bir psikopat olarak canlandırmış, hafızalara kazınmıştı.

Jared Harris: Guy Ritchie'nin yönettiği, Robert Downey Jr.'ın başrolde olduğu "Sherlock Holmes: Gölge Oyunları" sinema filminde zeki profesörü oynamıştı.

Diğer Ustalar: Sinema tarihinde Ralph Fiennes ve Eric Porter gibi dev isimler de bu karaktere hayat veren aktörler arasında yer alıyor.

Donal Finn: Günümüzde ise genç oyuncu Finn, çekimleri süren "Young Sherlock" dizisinde karakterin gençlik yıllarını canlandırıyor.