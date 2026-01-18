Yeni The Exorcist filmi geliyor: Scarlett Johansson’lu yapımın vizyon tarihi belli oldu

1973 yapımı, William Peter Blatty’nin aynı adlı romanından uyarlanan ve William Friedkin’in yönetmenliğini üstlendiği “The Exorcist” (Şeytan) filmi, elde ettiği büyük başarıyla sinema tarihine damga vururken yıllar içinde bir seriye dönüştü. Farklı dönemlerde çekilen devam filmleri ve yan hikâyelerle evren genişletildi.

Seriyi yeniden canlandırmak amacıyla 2023 yılında izleyiciyle buluşan “The Exorcist: Believer” ise beklentilerin altında kalarak istenilen başarıyı yakalayamadı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından yeni bir “The Exorcist” filmi için hazırlıklara başlandı.

Yeni filmin hem senaryosunu yazan hem de yönetmen koltuğunda oturan isim, korku türündeki başarılı işleriyle tanınan Mike Flanagan oldu. Yapımın vizyon tarihi de netleşti.

Başrollerini son olarak “Jurassic World” filminde rol alan Scarlett Johansson ile Hamnet filmiyle dikkatleri üzerine çeken Jacobi Jupe’un paylaştığı yeni “The Exorcist” filmi, 12 Mart 2027 tarihinde vizyona girecek. Merakla beklenen yapımın, “The Exorcist” evreninde geçen bağımsız bir hikâye anlatacağı belirtildi.