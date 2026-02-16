'Yeni ve En Yeni Müzik Festivali' başlıyor!

Arter’in 2020’te İstanbul’a kazandırdığı ve bu yıl 19-22 Şubat tarihlerinde yedinci edisyonu düzenlenecek olan Yeni ve En Yeni Müzik Festivali, “Yeni Müzik” üzerine zengin ve dikkat çekici bir içerik sunuyor. Festivalin sanat yönetmenliğini ilk yıldan bu yana; deneysel müzik ve kavramsal sanat dünyasının önde gelen figürlerinden, Klangspuren Schwaz Tirol, MaerzMusik / Berliner Festspiele, Ruhrtriennale gibi köklü festival ve bienallerin sanat yönetmenliğini ve müzik küratörlüğünü yürüten Matthias Osterwold üstleniyor.

Yeni ve En Yeni Müzik Festivali 2026, Erwan Keravec tarafından kurulan ve yönetilen, Bretonya’dan eşsiz gayda topluluğu Sonneurs’ün geleneksel tulum gayda sanatçısı Aycan Yeter ile birlikte gerçekleştireceği Türkiye prömiyeriyle açılacak. Zeynep Gedizlioğlu ve Çağdaş Onaran’ın eserlerinin de yer aldığı festival, Viyana'dan gelen heyecan verici, genç ve dinamik Black Page Orchestra’nın İstanbul’daki ilk konseriyle sona erecek.

Festivalde, New York’ta yaşayan besteci Cenk Ergün ile İstanbul merkezli icracı ve besteci Fulya Uçanok, bir tür “Yerleşik Besteci” rolü üstlenerek İstanbul’dan Hezarfen Topluluğu, Montreal’den Bozzini Yaylı Dörtlüsü ve doğaçlama üçlüsü Kertenkele ile işbirliği yapacak. Şevket Akıncı ile birlikte sahne alacak Ömer Sarıgedik ve Selçuk Artut ile Alp Tuğan’dan oluşan RAW ikilisi, gelişmiş dijital teknolojiye dayalı heyecan verici canlı görsel-işitsel interaktif eserler sunacaklar.

Festivalin biletleri satışta.