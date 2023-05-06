YENİ YÜZYILA SANATLA YENİDEN
Cumhuriyetin 100. yılında birçok çalışma yurttaşlarla buluşuyor. Bu çalışmalardan biri de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile hazırlanan, küratörlüğünü Esin Ener'in yaptığı ve birçok sanatçının eserleriyle yer aldığı sergi 10 Mayıs'ta ziyaretçilerine kapılarını açıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen sergide farklı disiplinlerden 88 sanatçı resim ve heykel çalışmaları ile bir araya geliyor. Sergi 10 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde ziyarete açık olacak.
Sergiyi düzenlemeye 6 ve 20 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizde derin yaralar açan deprem felaketinden sonra karar verdiğini belirten tasarımcı, ressam ve serginin küratörü Esin Ener, eserlerde hem üzüntüyü hem de umudu yaşatmak için bu sergiyi gerçekleştirdiklerini belirtti.
Ayrıca sergide yer alan sanatçıların eserlerinin bağış niteliğinde olduğu, sergiden elde edilen gelirin birkirabiryuva ve umuthareketi.izmir.bel.tr hesaplarına aktarılacağı açıklandı.
Resmi İlanlar
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