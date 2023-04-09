Yerebatan Sarnıcı’nın atmosferinde müzik

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 03:00

Ensemble Orient-Occident İstanbul orkestrasının yürütücülüğünde icra edilecek seçki Avrupa barok dönem müziğinin büyük ustası ile Osmanlı İmparatorluğu’nun musiki alanında ürünler vermiş en büyük ustalarından Tanbûri Mustafa Çavuş’un müziklerini bir araya getiriyor.

