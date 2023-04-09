Yerebatan Sarnıcı’nın atmosferinde müzik
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyonunu tamamlandıktan sonra büyük ilgi gören Yerebatan Sarnıcı’nda “Derinden Gelen Sesler: Handel’den Tanbûri Mustafa Çavuş’a” etkinliği 14 Nisan’da başlıyor.
Ensemble Orient-Occident İstanbul orkestrasının yürütücülüğünde icra edilecek seçki Avrupa barok dönem müziğinin büyük ustası ile Osmanlı İmparatorluğu’nun musiki alanında ürünler vermiş en büyük ustalarından Tanbûri Mustafa Çavuş’un müziklerini bir araya getiriyor.
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