Yerebatan Sarnıcı’nın atmosferinde müzik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyonunu tamamlandıktan sonra büyük ilgi gören Yerebatan Sarnıcı’nda “Derinden Gelen Sesler: Handel’den Tanbûri Mustafa Çavuş’a” etkinliği 14 Nisan’da başlıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 03:00
Yerebatan Sarnıcı’nın atmosferinde müzik
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Ensemble Orient-Occident İstanbul orkestrasının yürütücülüğünde icra edilecek seçki Avrupa barok dönem müziğinin büyük ustası ile Osmanlı İmparatorluğu’nun musiki alanında ürünler vermiş en büyük ustalarından Tanbûri Mustafa Çavuş’un müziklerini bir araya getiriyor. 


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