15 Ağustos 2022 Pazartesi, 00:02

GÖZLER YEREL YÖNETİMLERDE!

Yerel yönetimler, siyasal partiler için ilk hedef niteliği taşıyacak kadar önemlidir. Yerel yönetimlerde başarılı olan bir siyasal partinin oylarını artırması son derecede normaldir.

Buna karşılık yerel yönetimlerdeki yanlışlar, hatalar, ihmaller çok daha çabuk görülür ve çok daha ağır eleştiri konusu haline gelir. Çünkü insanlar yaşadıkları yerdeki hataları daha kolay görür ve gözlemlerler.

O nedenle yerel yönetimler üzerine çalışmalar yapmak, ortak yanlışları, hataları, ihmalleri saptamak ve onların üzerine gitmek siyasal partilerin gelecekteki oy potansiyeli açısından önemlidir.

Türkiye’de yerel yönetimler hiçbir zaman merkezi yönetim kadar önemli bir yer tutmamıştır. Son yıllarda özellikle İstanbul Belediyesi üzerinde yaşanan siyasal kavga ve başkanlığın el değiştirmesiyle birlikte açıklanan bazı dosyalar, yapılan bazı işlemler dikkatleri yerel yönetimler üzerine çekmeye başlamıştır.

Bizde yerel yönetimler üzerinde bazı çalışmalar olmakla birlikte bu çalışmalar hiçbir zaman merkezi yönetim konusundaki çalışmalar kadar kapsamlı ve yaygın değildir. Okullarda yerel yönetimler üzerine okutulan dersler de uygulamayla ilintili olmaktan uzak teorik derslerdir. Oysa bu konu teori kadar uygulamayı ilgilendiriyor.

ARAŞTIRMACILAR İÇİN ÖNEMLİ BİR BİLGİ KAYNAĞI

Ahmet Baybars Göğez, uzunca bir süredir yerel yönetimleri inceliyor, saptadığı sistem sorunları üzerinde çalışıyor ve kitap haline getiriyor. Bu kitapların iki önemli özelliği var. İlk olarak ele aldığı konuyu anlatıyor, tanımlıyor ve çerçeveliyor, ikinci olarak kimsenin kolay kolay ulaşamadığı veya derleyemediği ayrıntılı veriler sunuyor. Böylece yerel yönetimler üzerinde çalışmak isteyen araştırmacılar için önemli bir bilgi kaynağını paylaşmış oluyor.

Göğez, bu çalışmalarının amacının yerel yönetimlerin siyasetten arınmış olarak yerel sorunların çözümü konusuna yönelmelerini sağlamak olduğunu vurguluyor.

‘1390 BELEDİYE 1390 TEST SORUSU: YEREL YÖNETİMLER TEST KİTABI’

Göğez’in bu çerçevede yazdığı üç kitabını okudum: 1390 Belediye 1390 Test Sorusu: Yerel Yönetimler Test Kitabı, Doğalgaz Dağıtım Şirketleri ve Belediye Payları: Türkiye’nin Doğalgazla İmtihanı, Belediyelerde Sistematik Sorunlar ve Çözümler-Sayıştay Raporları: Sonuç ve Analizler (AKFON Kitap).

Bunlardan 1390 Belediye 1390 Test Sorusu adlı kitap adeta bir üniversiteye hazırlık kitabı gibi çoktan seçmeli test soruları içeriyor. Belediye yöneticileri ve çalışanları için önemli bir çalışma kitabı. Bu soruların pek çoğunu ilgili kişilerin yanıtlayamayacağına eminim.

‘DOĞALGAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ VE BELEDİYE PAYLARI: TÜRKİYE’NİN DOĞALGAZLA İMTİHANI’

Doğalgaz Dağıtım Şirketleri ve Belediye Payları: Türkiye’nin Doğalgazla İmtihanı, Türkiye’nin enerji politikası hakkında yanlışları saptamak ve doğru adımlar atabilmek için yapılmış bir çalışma.

İlk bölümler dünyada doğalgazın gelişimi, jeopolitiği ve Türkiye’nin konumuna ayrılmış. Ardından özelleştirmeler, hisse devirleri, bedelsiz hisse verilmesi gibi kritik konular eleştirel bir bakışla incelenmiş ve değerlendirilmiş.

Çalışmanın önemli bir saptaması belediyelerin, bu alandaki uygulamalar sonucu, haksız yere zarara uğradığını ortaya koyması. Bu konularda yapılan hataları, yanlışları, görmezden gelmeleri tek tek ele alıyor ve açıklıyor. Bu açıdan yalnız yerel yönetimler için değil ülke yönetimi açısından da rehber niteliğinde görüşler ortaya koyuyor.

Kitabın bir özelliği de tüketicilere doğalgaz faturalarını nasıl incelemeleri, nelere bakmaları gerektiği konusunda yol gösterici açıklamalar yapması. Kitap, özellikle bu konularda karar verecek siyasetçiler / karar vericiler başta olmak üzere bütün toplumu bu konular üzerinde düşünmeye davet ediyor.

Yazar, bu kitabı yazmasının temel gerekçesi olarak Doğalgaz Piyasaları Yasası gereğince belediyelere yüzde 10 bedelsiz hisse verilmesinden yola çıkarak bu konu üzerinde yoğunlaşıp kitaba dönüştürdüğünü vurguluyor.

‘BELEDİYELERDE SİSTEMATİK SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER-SAYIŞTAY RAPORLARI: SONUÇ VE ANALİZLER’

Belediyelerde Sistematik Sorunlar ve Çözümler-Sayıştay Raporları: Sonuç ve Analizler kitabı aslında belediyeler için tam bir rehber kitap niteliği taşıyor. Yazar bu kitabı hazırlarken Sayıştay raporlarındaki bulguları, verileri kullanarak bütün belediyelerin ortak sorunlarını ortaya koymuş ve çözüm yollarını göstermiş.

Kuşkusuz bu çalışma Türkiye’deki bütün belediyeleri kapsamıyor. Çünkü büyük çoğunluğu hakkında yayınlanmış hiçbir veri yok. Örneğin Sayıştay internet sitesinde; belediyelerin yüzde 25’inin, belediye şirketlerinin ise yalnızca yüzde 3’ünün denetim raporu yayınlanmış hiçbir belde belediyesinin raporu yayınlanmamış.

Kitap belediyelerde yönetim ihmallerinden izin, ruhsat ve imar uygulamalarına, atama ve görevlendirmelerden ihale uygulamalarına kadar birçok kritik alandaki uygulamaları, yanlışları, ihmalleri, hataları ele alıp değerlendiriyor.

Ahmet Baybars Göğez’in yerel yönetimlerle ilgili rehber niteliğindeki bu üç önemli kitabını yerel yönetimlerin yöneticilerinin, çalışanlarının, siyasal partilerin yöneticilerinin ve bölümlerinde yerel yönetimler dersleri olan üniversitelerin mutlaka değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.