‘Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali’ devam ediyor

Bu yıl ikincisi düzenlenen Fındıklı Belediyesi Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali, 15 Ağustos’ta başladı.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 19.08.2024 - 04:00
‘Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali’ devam ediyor
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Festivalde kitap standları, yöresel ürünler ve el sanatları stantları, resim ve fotoğraf sergileri açıldı. Festivale Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Artvin Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan konuk olarak katıldı. 

Söyleşiler gerçekleştirildi. Festival, 25 Ağustos’a kadar devam edecek. Festivalde Güven İslamoğlu, “İklim Krizinden Önce Son Çıkış”; Hacer Foggo, Oyuncak Kütüphanesi Açılışı’nda ve “Derin Yoksulluk”; Barbaros Şansal da; Meci Emek Evi Kooperatifi ile gerçekleştirdiği atölye ve “Moda Politik ve Anılar” söyleşisiyle festivale renk kattı. Rize’deki birçok resim sanatçısının katkıları ile hazırlanan Karma Resim Sergisi açıldı. 

Altan Erkekli ve Veysel Diker, “Ortadaki Oyun” tiyatrosuyla festivalde yer aldı.


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