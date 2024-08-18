Kuzey Denizi Caz Festivali ve Kafe Dizzy - Mehmet Emin Alkanlar

Yayınlanma: 18.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.08.2024 - 04:00

Rotterdam müzikal bir şehir ve uzun süredir cazın başkenti olarak anılıyor. 1950’lerden 1980’lerin sonuna kadar şehir caz sahneleriyle meşhurdu. Son yıllarda caz mekânları oldukça azaldı ancak şehir büyük bir caz etkinliğine ev sahipliğini yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sabırsızlıkla beklenen North Sea (Kuzey Denizi) Caz Festivali Rotterdam’da düzenlendi.

1976 yılından bu yana her yıl sabırsızlıkla beklenen festival, Ahoy Konser Merkezi’ndeydi ve üç günde, binden fazla müzisyen 13 sahnede tam 150 konser verdi. Festival süresince konserleri 75 bin kişi ziyaret ederek yeni bir rekor kırdı. Festivali caz müziği tutkunu, şu an hayatta olmayan işadamı Paul Acket başlatmıştı. O yıllarda birkaç bin izleyicisi olan Kuzey Denizi Caz Festivali artık dünyanın önemli festivalleri arasında gösteriliyor.

ÜNLÜ CAZCILARIN UĞRAK YERİ

Festivalin Ahoy’da başlamasından önceki iki hafta Rotterdam’da pek çok mekânda, festivale ısınma turları olarak konserler yapılıyor.

Festival mekânlarından birisi de Rotterdam’ın simgesi olan ünlü caz kafesi Dizzy. Uzun yıllar ünlü cazcıların uğrak yeri olmuş bu loş mekân, kolonyal tarzda koyu kahverengi ahşap malzemelerle oluşturulmuş. Girdiğinizde sizi duvarlarda konserler vermiş müzisyenlerin siyah beyaz fotoğrafları, geçen 50 yıldan bu yana birikmiş konser afişleri karşılıyor. Dizzy’nin tarihi oldukça eski ve Mustafa Cingöz şu anki işletmecisi. Yaklaşık sekiz yıl önce mekânı devralan Cingöz, Dizzy’nin konseptini değiştirmeden devam ettirmiş. Kuzey Denizi Caz Festivali’nde önemli bir yeri var Dizzy’nin. Bu yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden dokuz müzik grubunu davet ederek festivalde yer almasını sağlamış.

Dizzy, Hollanda’nın ayakta kalmış en eski caz kafesi. 1977’de kurulan kafe, günümüze kadar birçok ünlü müzisyene de sahnesini açmış. Kafenin bir de dramatik öyküsü bulunuyor: 1988 yılında Amerikalı efsanevi caz trompetçisi Chet Baker beklenmedik bir şekilde içeri girer. Hemen karanlık, loş sahne boşaltılır ve sanatçı trompetiyle sahneye çıkar. Unutulmaz bir akşam yaşatır sevenlerine ve bu Baker’ın son konseri olur. Amsterdam’daki oteline dönen Baker iki gün sonra trompet çalarken pencereden düşerek kaldırımda can verir.

HER AKŞAM CANLI PERFORMANS

Rotterdam’daki gece hayatı endüstrisine girme konusundaki uyarıları göz ardı ederek Dizzy’yi ayakta tutmayı başaran Mustafa Cingöz, caz sanatçılarından yoğun bir talep geldiğini ve önümüzdeki üç ayın sahne programının ve sanatçılarının hazır olduğunu söylüyor. Dizzy’de her akşam canlı performans var.

Kuzey Denizi Caz Festivali’nin bir de kardeşi var. Hollandalıların kız kardeş olarak adlandırdığı bu özel festival, ülkenin Karayipler’de bulunan adası Çuraçao’da ağustos ayı sonunda yapılıyor.

Türkçeye “Curaçao Kuzey Denizi Cazı” olarak çevirebileceğimiz, Curaçao Kuzey Denizi Jazz Festivali artık adanın çok ötesinde bilinen bir etkinlik. Festival, ilkinden bu yana Lionel Richie, Stevie Wonder, Diana Ross, Bruno Mars, Sting, Juan Luis Guerra, Rod Stewart, Enrique Iglesias, Alicia Keys, Herbie Hancock, Christina Aguilera, Earth, Wind gibi birçok büyük isme ev sahipliği yaptı. Festival üç sahneye yayılan on altı gösterisiyle Rotterdam’dakinden daha küçük ama kesinlikle daha az özel değil.

Şunu kabul edelim: Tropik bir adanın boğucu akşam havasında elinizde içkinizle harika bir caz müziğinden daha iyi ne olabilir?