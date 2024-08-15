31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jürisi belli oldu

Nuri Bilge Ceylan'ın jüri başkanlığını üstleneceği 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu.

AA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 09:27
31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jürisi belli oldu
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Adana'da bu yıl 31. kez düzenlenecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gerçekleşecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi açıklandı. Festivalin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmanın jüri üyeleri arasında Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, Nermin Yıldırım, Mustafa Kara, Ayris Alptekin ve Müge Turan gibi önemli isimler yer alacak.

Jüri başkanlığını ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın üstleneceği yarışmaya katılım başvuruları, 16 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek. Sinema dünyasının merakla beklediği festival, Türkiye'nin en prestijli film etkinliklerinden biri olarak, yerli ve yabancı sinemacılara ev sahipliği yapacak.


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