“Yeşil Balkonlar” ile Sancaktepe çiçek açıyor
Sancaktepe Belediyesi, yurttaşların etrafa karşı ilgisini ve hassaslık şuurunu desteklemek, yaşanılan etrafın estetik niteliğini geliştirmek, halkın yaşadığı alanın peyzajına yönelik ilgini teşvik etmek amacıyla “Sancaktepe Çiçek Açıyor” sloganıyla ilçede bulunan balkonlarda kullanılmak üzere 6 bin adet Çamgüzeli çiçeği dağıtımı gerçekleştirdi. Çiçek dağıtım etkinliğine Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katılım sağladı.
Sancaktepe Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde Samandıra Merkez, Sarıgazi Demokrasi Caddesi ve Yenidoğan Merkez’de kurulan stantlara başvuran vatandaşlara toplamda 6 bin adet Çamgüzeli çiçeği dağıtımı gerçekleşti. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün katılım sağladığı “Yeşil Balkonlar” çiçek dağıtım etkinliğinde Sancaktepeli vatandaşlar çiçeklerini Şeyma Döğücü'nün elinden aldı. Vatandaşlara 2 adet çiçeğin yanında toprak ve torf da verildi. Çiçekleri balkonlarına koyacak vatandaşlara ilçede görsel bir güzelliğin oluşmasını sağlarken evlere neşe ve canlılık katması hedeflendi.
BUGÜN GÜNLERDEN BAHAR
Çiçek dağıtımında vatandaşlarla buluşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Bugün günlerden bahar. Sıcak bir yaz gününü yaşıyoruz ama bizim gönlümüz bahar. Burada komşularımızla, güzel hanımlarla ve beyefendilerle Sancaktepe’yi çiçeklendiriyoruz. Balkonlarımızı güzelleştiriyoruz. Geçen sene yaptığımız gibi balkon yarışması yapacağız. Balkonlarda en güzel çiçeği yetiştiren, en güzel balkona sahip olan hanımefendilere ve beyefendilere ödüllerimiz olacak.” şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Kulisler hareketlendi... Erdoğan harekete geçti: İktidar
- Erdoğan talimat verdi
- Yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
- Rekabet Kurulu'ndan 'Martı'ya soruşturma
- 'Soylu’nun görevden alınması an meselesi'
- Sarı kodla uyarılmıştı: Sokaklar göle döndü
- Hırsızdan korkup çantasına koydu, pazarda çaldırdı
- HSBC'den korkutan dolar/TL tahmini
- Motosikletle geldiler: Sokak ortasında cinayet!
- Üstü açık otomobilde tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
-
- Parti devleti sınır tanımadı
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- Reuters, Erdoğan'ın seçim planını açıkladı
- İmam Halil Konakcı dövmecileri hedef aldı
- Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar
- Şeyhin elini öpme yarışına girdiler!
- '11 parti ile görüştüm...'
- Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevinin dedesi isyan etti
- 'Soylu’nun görevden alınması an meselesi'
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti