Yeşilçam ustalarının büst ve resimleri sergide
Tekirdağ'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ndeki kursa katılan kadınların yaptığı, Yeşilçam'ın usta oyuncularının büst ve resimleri sergilenmeye başlandı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün düzenlediği kursa katılan 30 kadının yaklaşık 3 ay süren çalışmasında, Yeşilçam yıldızlarının büst ve resimleri hazırlandı.
Heykeltıraş Tufan Akyol ile resim öğretmeni Şule Zaimoğlu Akyol'un eğitmenliğinde kadınların yaptığı büst ve resimlerin sergisi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açıldı.
Sergide Hulusi Kentmen, Kadir İnanır, Fatma Girik, Türkan Şoray, Kemal Sunal, Tarık Akan'ın da aralarında bulunduğu yapıtlar, ziyaretçilerin ilgisini çekti.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'da ilke imza attıklarını belirterek, "Bizim yaşıtlarımız belki de daha iyi bilir. Yeşilçam'ın mükemmel şahsiyetlerinin heykelleri ve resimleri tuvallere aktarıldı. Hocalarımız ve kursiyerlerimiz böyle bir sanatsal ve kültürel faaliyete imza attılar. Biz de buna ev sahipliği yapıyoruz" dedi.
Sergide 9 Kasım'a kadar ziyaretçiler ağırlanacak.
Video Haberler
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Tüm Türkiye dikkat! Sakın paniklemeyin
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- Siyasete yakışmayan üslup!
- 'Onurun, şerefin varsa istifa edersin'
- İstifa sırası Deniz Baykal'da mı?
- Seçmen kimi istiyor?
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- 'Yer yerinden oynar...'
- Cumhuriyetle kavga edilmez