Yıldırım'ın eserleri Duende Art Galeri’de

Yayınlanma: 07.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.05.2023 - 04:30

Küratörlüğünü Emine Özkarslıoğlu’nun yaptığı sergi 6 Haziran’a dek görülebilir.

Yıldırım’ın, renk ve kıvrak desenlerle birleştirdiği resimlerinde, figürlerdeki hüzün eserlerindeki bireysel düşselliği, izleyiciyi farklı bir boyuta taşıyan önemli bir unsur.

Yıldırım; Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü, Neşet Günal Atölyesi’nden 1973’te mezun oldu. 15’i kişisel olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında (Avusturya, Moldova, ve Kıbrıs) 150 civarında sergiye katıldı.

