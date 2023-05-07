Yıldırım'ın eserleri Duende Art Galeri’de
Ressam Vural Yıldırım’ın “Palet Üstü Yüzleşmeler” adlı sergisi Duende Art Galeri'de açıldı.
Küratörlüğünü Emine Özkarslıoğlu’nun yaptığı sergi 6 Haziran’a dek görülebilir.
Yıldırım’ın, renk ve kıvrak desenlerle birleştirdiği resimlerinde, figürlerdeki hüzün eserlerindeki bireysel düşselliği, izleyiciyi farklı bir boyuta taşıyan önemli bir unsur.
Yıldırım;
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
Yüksek Resim Bölümü, Neşet
Günal Atölyesi’nden 1973’te
mezun oldu. 15’i kişisel olmak
üzere yurtiçi ve yurtdışında
(Avusturya, Moldova, ve Kıbrıs)
150 civarında sergiye katıldı.
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