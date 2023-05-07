Yıldırım'ın eserleri Duende Art Galeri’de

Ressam Vural Yıldırım’ın “Palet Üstü Yüzleşmeler” adlı sergisi Duende Art Galeri'de açıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2023 - 03:00
Yıldırım'ın eserleri Duende Art Galeri’de
Abone Ol google-news

Küratörlüğünü Emine Özkarslıoğlu’nun yaptığı sergi 6 Haziran’a dek görülebilir.

Yıldırım’ın, renk ve kıvrak desenlerle birleştirdiği resimlerinde, figürlerdeki hüzün eserlerindeki bireysel düşselliği, izleyiciyi farklı bir boyuta taşıyan önemli bir unsur.

Yıldırım; Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü, Neşet Günal Atölyesi’nden 1973’te mezun oldu. 15’i kişisel olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında (Avusturya, Moldova, ve Kıbrıs) 150 civarında sergiye katıldı. 


En Çok Okunan Haberler