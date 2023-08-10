Yıldızlar geçidi ‘Magarsus’ yayında

Yayınlanma: 10.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.08.2023 - 03:00

Yerli dijital platformlarımızdan BluTV, orijinal içerikleriyle gittikçe artan yatırımlarına devam ediyor. BluTV, son olarak Merve Dizdar, Ercan Kesal, Berkay Ateş ve Çağlar Ertuğrul gibi isimleri kadrosunda barındıran “Magarsus” adlı dizisini tanıttı. Daha önce “Benim Varoş Hikâyem” (BluTV kataloğunda bulunuyor) filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Yunus Ozan Korkut’un yönettiği dizi, 7. Berlin TV Series Festivali’nin “Special Mention” kategorisinde başarılı oyuncu kadrosuyla “Stellar Cast” Ödülü’ne değer görülmüştü. Dizi bugünden itibaren her hafta izleyiciyle buluşacak.

İlk bölümünü basın ön gösterimiyle Soho House’ta izlediğimiz “Magarsus”, Adana’nın Sarıbahçe ilçesinde narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin hikâyesini anlatıyor. Sarıbahçe’nin tek limanının da sahibi Kurak ailesinin “reisi” (Ercan Kesal), kendisini neredeyse ilçenin de sahibi olarak görür. Narenciye fiyatlarında o ne derse o olur, yabancı yatırımcıyı ilçeye sokmaz, hatta sığınmacı karşıtıdır, sağ görüşlü, mafyavari bir tablo çizer. Şımarık çocuklarına pek güvenmez, “yeğeni” olan “Beton” (Berkay Ateş) işleri çekip çeviren “gariban” aile üyesi rolündedir. İlçenin ve limanın “nimetlerinden” faydalanmak isteyen yeni ve güçlü adaylar büyük bir sorun olmak üzeredir...

‘BU TOPRAKLARIN HİKÂYELERİ’

BluTV CMO’su M. Naz Atmaca Özdurak, ön gösterim öncesinde yaptığı konuşmada “Türkiye’nin ilk ve lider yerli video platformu olarak bu toprakların hikâyelerinin gücüne inanıyoruz. Magarsus hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla ilk günden beri bizi çok heyecanlandıran bir proje, tanıtımlara aldığımız olumlu geri dönüşler ve izleyicideki heyecan ise yılın dizisi olacağına inancımızı perçinledi. Hepsiburada Premium ile geçen sene başlayan başarılı işbirliğimiz çerçevesinde BluTV’nin premium içeriklerini Hepsiburada Premium üyelerine ulaştırıyoruz” dedi.

Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli ise “Geçen ay 1. yılını kutladığımız ve şu an 1.3 milyon üyesi olan Hepsiburada Premium’un en önemli ayrıcalıklarından biri hediye BluTV üyeliği. Bu güzel işbirliğimizin uzun yıllar devam etmesini umuyoruz” diye konuştu.