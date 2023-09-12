Yılın en çok beklenen ödüllü filmleri, yine en önce Ayvalık’ta izleyiciyle buluşuyor: ‘İlklerin’ festivali...

Yayınlanma: 12.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.09.2023 - 04:00

Azize Tan’ın direktörlüğünde, Fatih Özgüven danışmanlığında hazırlanan festival, yine Cannes ve Berlin gibi önemli festivallerden ödüllü ve beğenilen filmleri, Türkiye’de ilk kez Ayvalık’ta sinemaseverlerle buluşturacak.

Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Sanat Fabrikası Tiyatrosu, Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da yapılacak film gösterimleri için tam bilet 80 TL, indirimli bilet 50 TL olurken ASKEV ve Eski Köylü Pazarı Meydanı’ndaki gösterimler ücretsiz yapılacak. Ekonomik krizin tüm zorluklarına karşın bu yıl da festival önemli filmleri izleyiciye sunacak. Festival, Todd Haynes imzalı May December filmiyle açılacak. 14 Eylül’de Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’daki açılış töreninin ardından gösterilecek Julianne Moore ve Natalie Portman’ın başrollerde yer aldığı May December, yirmi yıl önce basını meşgul eden bir skandalın, çekilecek bir film nedeniyle tekrar gündeme gelmesini konu alıyor.

TOPLAM 57 FİLM

Festival çerçevesinde “Uluslararası Seçki”, “Sinema Yapmaya Çalışırken”, “İlk Filmler”, “Ve Ayvalık”, “Godard’a Saygı”, “Anılarına” ve uzun metraj, kısa ile belgesel filmlerin yer aldığı “Türkiye’den Filmler” bölümlerinde toplam 57 film gösterilecek. Yan etkinlikler ve atölyeler de yapılacak.

Artık Ayvalık’ın vazgeçilmezi olan, sinema sektörünün de en sevdiği festivallerden biri olan Ayvalık’ı Azize Tan ile konuştuk. İlk aşamada bu yıl kendilerini en çok neyin zorladığını sorduğumuz Tan, “Türkiye için zor bir yıldı. 6 Şubat depremi sonrası uzun süre kendimize gelemedik” dedi. Büyük yıkımların yaşandığını, ekonomik zorluklarla boğuşduğunu ama hayatta kalmak ve daha iyisini inşa etmek için sanata ve umuda ihtiyacın olduğunu söyleyen Tan, “Festivallerin insanları bir araya getiren, toplumsal bağlarımızı güçlendiren, sanatı odak alarak bir arada yaşama ve paylaşma kültürünü besleyen, zorluklarla boğuşulan dönemlerde sağaltıcı gücü olan etkinlikler olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

DEV MASRAF ARTIŞI

Ekonomik kriz nedeniyle geçen yılki festivalin bütçesi de ciddi oranda artmış. Azize Tan, “Geçen yıl Genç Sinema programına katılan öğrencilerin ve ekibin festival boyu yemek masrafı 30 bin TL iken bu yıl bu rakam 100 bin TL’yi geçecek örneğin” sözleriyle durumu anlatıyor. Yurtdışından alınan filmlerin kiraları da Avro’yla, geçen yıl eylül ayında bir Avro ortalama 18 TL’ydi, oradan da ciddi bir fark oluşmuş. Aynı şey konaklama ve ulaşım masrafları için de geçerli. Tan, festival bittiğinde geçen yılın bütçesinin iki katına çıkacaklarını öngörüyor...

FİLMLERDEN ZENGİN SEÇKİ

Ayvalık Film Festivali direktörü Tan’dan sinemaseverlere kaçırmamalarını tavsiye ettiği filmleri sorduğumuzda şu önerilerde bulunuyor: “Yılın çok beklenen pek çok filminin Türkiye’deki ilk gösterimini Ayvalık’ta yapacağız. Tràn Anh Hùng 7 yıl aradan sonra çektiği Şeflerin Aşkı’yla bu yıl Cannes’da En İyi Yönetmen ödülünü aldı. İlker Çatak’ın Berlin’de gösterilen ve çok beğenilen filmi Öğretmenler Odası, başroldeki Leonie Benesch’in harika performansıyla da ön plana çıkıyor. Nasıl Seks Yapılır? geçen yıl çok konuşulan Güneş Sonrası gibi İngiliz bir kadın yönetmenin, Molly Manning Walker’ın çok beğenilen ilk filmi. Aki Kaurismaki, Michel Gondry, Ken Loach, Nanni Moretti, Hirokazu Koreeda, Todd Haynes gibi yönetmenlerin son filmlerine zaten herkes gitmek isteyecektir ama ben Arjantinli Rodrigo Moreno’nun yönettiği Kabahatliler’ini gözden kaçırmamalarını öneriyorum izleyicilere. Ayrıca zengin bir yerli film seçkimiz var. Uzun bir aradan sonra ikinci filmini çeken Belmin Söylemez’in Ayna Ayna’sı, farklı tarzıyla dikkat çeken Umut Subaşı’nın ilk uzun metrajı Sanki Her şey Biraz Felaket, Ayşe Polat’ın çok ödüllü Kör Noktada’sı ilk aklıma gelenler...”