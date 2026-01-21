’Yılın En İyi Bestecisi’ ödülünü aldı, Çeşme’ye adadı

İstanbul Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde bu yıl 22’ncisi düzenlenen Altın Başarı Ödülleri, sanat, kültür ve müzik dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Gecede, Starlight Moment serisi ve sözlü besteleriyle dikkat çeken besteci Mustafa Boran Durgun, "Yılın En İyi Bestecisi" ödülüne layık görüldü.



Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Durgun, yaptığı konuşmada Ege’ye ve Çeşme’ye olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:



"Bu ödülü, deniziyle ve doğasıyla huzur bulduğum Çeşme ve Çeşmeliler adına alıyorum."



Sanatçının bu sözleri, salondan büyük alkış aldı.



EGE’NİN SAKİNLİĞİ MÜZİĞE DÖNÜŞTÜ



Bestelerinde Çeşme’nin dinginliğini, Alaçatı’nın kendine özgü ruhunu ve Ege’nin ilham veren atmosferini yansıtan Mustafa Boran Durgun, özellikle Starlight Moment serisiyle son dönemde müzik çevrelerinde dikkat çekiyor. Doğayla kurduğu bağın, üretim sürecinin en önemli parçası olduğunu vurgulayan sanatçı, müziğinde duygusal derinliği ve sade anlatımı ön plana çıkarıyor.



ÇEŞME’DEN TÜRKİYE’YE YAYILAN BİR BAŞARI HİKÂYESİ



Çeşme’den doğan ilhamın, Türkiye genelinde yankı bulması hem sanatçı hem de bölge adına gurur kaynağı oldu. Durgun’un aldığı bu ödül, Çeşme’nin yalnızca turizmde değil, sanat ve kültürde de ilham veren bir merkez olduğunun bir kez daha altını çizdi.