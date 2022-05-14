Yılın en iyi filmlerinden biri şimdi MUBI’de

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:01

The Guardian’ın “Sansasyonel… çok tatlı ve baştan çıkarıcı…. bir klasik”; Altyazı dergisinin “Romantik komedi türüne sığ klişelerden uzak, samimi ve dokunaklı bir katkı” olarak nitelediği “Dünyanın En Kötü İnsanı” şimdi MUBI’de izleyicisini bekliyor.

74. Cannes Film Festivali’nde Renate Reinsve’nin üstün performansı ile En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldığı, Joachim Trier’nin iki Akademi ödülü adaylığı bulunan ve kimilerine göre şimdiden modern bir klasiğe dönüşen filmi “Dünyanın En Kötü İnsanı” birçok eleştirmene göre geçen yılın en iyi filmlerinden biri olarak anılmıştı.

Danimarka doğumlu Norveçli yönetmen Joachim Trier’nin “Oslo Üçlemesi”nin finali niteliğindeki “Dünyanın En Kötü İnsanı”, hayatta ne istediğini bulmakla ilgili sonu gelmeyen arayışı anlatan duygusal bir öykü. Renate Reinsve’yi uluslararası bir yıldıza dönüştüren film, sonsuz seçeneklerle dolu gözüken, her şeyin belirsizlikle tanımlandığı 21. yüzyıl ruhunu zekice yakalıyor.

Norveçli yönetmenin bir kez daha senarist Eskil Vogt ile güçlerini birleştirdiği, En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo dallarında Oscar adaylığı bulunan filmde Renate Reinsve’ye Anders Danielsen Lie ve Herbert Nordrum eşlik ediyor.