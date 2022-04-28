Türk sinemasının acı kaybı: Agah Özgüç yaşamını yitirdi
Yazar ve duayen sinema araştırmacısı Agah Özgüç yaşamını yitirdi
Türk sinemasının duayen isimlerinden yazar ve sinema araştırmacısı Agah Özgüç yaşamını yitirdi. Özgüç'ün ölüm haberi Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) sosyal medya hesabından duyuruldu.
SİYAD Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
“Derneğimiz üyesi, duayen sinema araştırmacısı, yazarı, her daim üretken, Türk sinemasına sayısız eser ve arşiv bırakmış Agah Özgüç'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Yolun ışıklarla dolu olsun Agah Bey...”
Derneğimiz üyesi, duayen sinema araştırmacısı, yazarı, her daim üretken, Türk sinemasına sayısız eser ve arşiv bırakmış Agah Özgüç'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Yolun ışıklarla dolu olsun Agah Bey... pic.twitter.com/i9wQPTlCxw— SİYAD (@Siyad_) April 28, 2022
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