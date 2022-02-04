Yılmaz Erdoğan'dan yeni dizi açıklaması
Yılmaz Erdoğan yönetmenliği, oyunculuğu ve senaristliğini yaptığı Organize İşler film serisinin dizisinin geleceğini duyurdu.
Yılmaz Erdoğan, Organize İşler film serisinin takipçilerine bir müjde verdi. Yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını üstlendiği filmin sekiz bölümlük bir dizisinin geleceğini açıkladı.
TV100'den Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre geçen çarşamba Dilberay filminin galasında konuşan Erdoğan, çekimlerin ağustos, eylül gibi başlayacağını belirterek, "Organize İşler’i sekiz bölüm dizi yapacağız. İlk defa burada açıklıyorum" ifadelerini kullandı.
Yılmaz Erdoğan, şunları söyledi:
"ŞİMDİ SENARYO YAZIYORUM"
“Çekimlere ağustos -eylül gibi başlayacağız. Organize İşler’i sekiz bölüm dizi yapacağız. İlk defa burada açıklıyorum. Şimdi senaryo yazıyorum, senaryo bittikten sonra kimlerin rol alacağı belli olacak. Eski ekipten de oyuncular olacak, yeni isimler de eklenecek.”
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