Netflix, Yılmaz Erdoğan’ın yer aldığı yeni film, ’Kin’in fragmanını yayınladı

13 Eylül 2021 Pazartesi, 14:10

Netflix, yakın zamanda yeni bir Türk yapımını izleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Daha önce Gönül İşleri ve Çok Uzak Fazla Yakın gibi yapımların yönetmenliğini yapan Türkan Derya'nın yine yönetmenliğini üstlendiği Kin isimli filmin fragmanı yayınlandı.

Filmin oyuncu kadrosunda, geçtiğimiz aylarda Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? isimli filmiyle dikkat çeken Yılmaz Erdoğan, bir başka usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Rüzgar Aksoy ve Cem Yiğit Üzümoğlu yer alıyor.

8 Ekim tarihinde yayınlanacak film, bir ailenin intikam hikayesini anlatıyor. Başkomiser rolündeki Yılmaz Erdoğan, kendisini öldürmeye çalışan bir taksiciye nefsi müdafa yaptıktan sonra kendisini büyük bir soruşturmanın içinde bulur ve hem kendini hem de ailesini kurtarmak için mücadele vermeye başlar.