Gazeteciler Cemiyeti, 2025 yılı Meslek Onur Ödülü sahibi deneyimli gazeteci Yılmaz Polat’ın son kitabı "Hanedanlar Lobisi - Lobi Soygunu" için düzenlenen tanıtım etkinliğine ev sahipliği yaptı. Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi, Gazeteci Zeynep Gürcanlı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Polat, ABD’deki lobicilik faaliyetlerinden Trump yönetiminin dış politika stratejilerine, Halkbank davasından Orta Doğu’daki güncel gelişmelere kadar pek çok kritik başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Çok sayıda basın mensubu, siyasetçi ve okurun katıldığı etkinlikte Polat, Washington’daki gözlemlerini ve kitabının referans niteliği taşıyan detaylarını paylaştı.

“TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNİ GELECEK NESİLLER İÇİN REFERANS OLARAK YAZDIM”

Konuşmasına Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ve Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkürle başlayan Yılmaz Polat, “Uzun yıllardır üyesi olduğum ve bununla gurur duyduğum Gazeteciler Cemiyeti’nin Türk siyasi hayatında çok önemli bir yeri vardır. Burası özgür basının kalesidir. Onlara teşekkür ediyorum” dedi.

Kitabın hazırlanış amacını ve uluslararası alandaki yansımalarını anlatan Polat, eserinin 1980’den günümüze kadar uzanan süreci kapsadığını belirtti. Polat, Amerika’dan günümüze kadar Türk-Amerikan ilişkilerini ileriki nesiller için bir referans kitabı olarak yazdığını ifade etti. Bu çalışmasının 19’uncu kitabı olduğunu dile getiren Polat, yazdığı çoğu kitabın dünyanın en prestijli kütüphanesi olan Kongre Kütüphanesi’nde de yer aldığını söyledi. Yakın zamanda Washington Post’tan kendisini aradıklarını kaydeden yazar, kitaptaki bilgilerin sınırların içinde kalmadığını vurguladı.

"LOBİCİLİK MESELESİ ÇOK ÖNEMLİ”

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki lobicilik faaliyetlerinin dünya siyasetindeki etkisine dikkat çeken Polat, Türkiye’nin bu alandaki konumunu verilerle açıkladı. Lobiciliğin Amerika’da çok meşhur olduğunu ve dünyanın bütün ülkelerinin oradaki mevcut lobi şirketleriyle kendi ülkelerinin çıkarları için çalıştıklarını aktardı. Polat, bu durumun ekonomi ve siyaset üzerindeki etkilerine işaret etti.

Mesleki özeleştiri ve basın özgürlüğü konularına da değinen Polat, kitabında sadece dış politikayı değil, medya dünyasını da yazdığını söyledi. Polat, “Bizler gazeteci olarak her zaman karşımızdakini yazarız ama bu kez, ben gazetecileri yazdım" dedi.

“AMERİKA’NIN MÜTTEFİKİ İSRAİL VE İNGİLTERE’DİR”

Orta Doğu’daki ittifak yapılarını ve ABD’nin bölge stratejisini değerlendiren Polat, Suriye ve Orta Doğu’daki olayları takip ettiğini belirtti. Polat, “SDG ya da PYD, ismi ne olursa olsun Amerika’nın müttefiki ve Amerikan silahlarıyla donatılmış vaziyetteler. Orada kurulan yapı Amerika’dan hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Türkiye Amerika’nın stratejik ortağı sanılıyor ancak asıl ortaklar İsrail ve İngiltere’dir” diye konuştu.

“TRUMP BATI YARIM KÜRESİNDE HEGEMONYA KURMAK İSTİYOR”

Küresel ölçekteki hükümet değişiklikleri ve stratejik hamlelerin arka planını anlamak için resmi raporların okunması gerektiğini söyleyen Polat, Venezuela ile ilgili gelişmeler, Grönland meselesi ve İran’daki direnişlere bakıp anlamak için Amerika’nın Ulusal Güvenlik Stratejisi Raporu’na bakmak gerektiğini belirtti. Polat, “Trump yönetiminin bu konulardaki niyeti satır aralarından okunabilir. Bu strateji planında batı yarım küresinin hegemonyasını ele geçirme planı Trump tarafından uygulanmak isteniyor. Trump, Grönland’ı kendi yönetimi altına alarak bu stratejiyi uygulamayı, böylece Çin ve Rusya’yı da etkisizleştirmeyi hedefliyor” dedi.