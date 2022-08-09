Örümcek yengeci nedir? Örümcek yengeci nerelerde görülür?

09 Ağustos 2022 Salı, 17:04

Örümcek yengeç türleri dev boyutlardan küçük boyutlara kadar mutasyon geçiren bir türdür. Bu türün yaşam alanı Japonya'dan Meksika denizlerini kadar görülür. Bu türün, iklim krizinin etkisiyle artan hava sıcaklıkları yüzünden yaz aylarında görülme sıklığı arttı. Normalde İngiltere'de yaz aylarında pek gözükmeyen bu tür, iklim krizi nedeniyle İngiltere sularında görülmeye başlandı.

ÖRÜMCEK YENGECİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Örümcek yengeçi, dekapod ailesinin Majidae (veya Maiidae; Crustacea sınıfı) olarak bilinen bir türüdür. Vücut özellikleri olarak; kalın, oldukça yuvarlak gövdelere sahiptirler. Örümcek yengecinin uzun ve cılız bacakları vardır. Örümcek yengeçleri genellikle yavaş hareket eder ve durağanlardır.

ÖRÜMCEK YENGECİ NERELERDE YAŞAR?

Örümcek yengeci yaşadığı bölgeye göre farklı mutasyonlar geçirir. Örneğin, Avrupa kıyı sularında yaşayan uzun gagalı örümcek yengecinin (Macropodia rostrata) gövdesi yaklaşık 1 cm uzunluğundadır.

En büyük örümcek yengeci ve belki de bilinen en büyük eklembacaklı türü, Japonya yakınlarındaki Pasifik sularında gözüken dev örümcek yengeç türüdür. Yetişkin bir japon örümcek yengeci neredeyse 4 metreye ulaşan bir bacak açıklığına sahiptir, 37 santimetreye ulaşan vücut uzunluğu vardır ve 20 kilograma kadar ulaşan bir ağırlığına sahiptir.

Bir diğer çeşidi ise, Kanada'dan Meksika'ya kadar Pasifik kıyılarında görülür. Bu bölgede deniz yosunları arasında bulunan bir örümcek yengeci türü de yosun yengecidir. Bu yengeçlerin boyutu, yaklaşık 1,25 cm genişliğinde ve 2,5 cm uzunluğundadır. Bu türün üst tarafı yeşil ve kırmızı, alt tarafı ise tamamen yeşildir.

İKLİM KRİZİ İNGİLTERE'DE ÖRÜMCEK YENGECİ İSTİLASINA NEDEN OLDU

İklim krizinin etkisiyle deniz sıcaklıkları normalin üzerinde arttı. Bundan dolayı binlerce örümcek yengeci türü İngiltere'nin Cornwall sahillerine yaz aylarında akın etti.

Sahile gelen onlarca turist gördükleri karşısında şaşkına döndü. Çoğu turist ilk defa bu kadar çok örümcek yengecini bir arada gördüğünü belirtti.

Bir deniz fotoğrafçısı olan Kate Lowe,"Yıl boyunca yüzmeye giderim ama örümcek yengeçlerini hiç bu kadar çok görmemiştim. Sahile geldiğimizde, yüzeyin altında bir sürü karanlık kaya varmış gibi görünüyordu'' dedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan uzmanlar, örümcek yengeçlerini İngiliz sularında görmenin olağandışı olmadığını söyledi. Fakat iklim krizinin etkisiyle deniz sıcaklıklarının yükseldiğini bu sebeble, yaz aylarında örümcek yengeçlerinin görülme sıklığının arttığını vurguladı.