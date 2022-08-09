En çok karbon salınımına neden olan ünlüler kimlerdir?
Birçok ülke karbon salınımını azaltabilmek için çeşitli yollar arıyor. Milyonlarca Euroluk yatırımlar ile karbon salınımını önlemek isteyen ülkelerde, ünlülerin karbon ayak izine dikkat etmemesi kamuoyu tarafından dikkat çekiyor. Buna karşılık müzik ve eğlence dünyasının popüler kişileri, özel jetleri ve gösterişli şovları sırasında aşırı miktarlarda karbon salınımına neden oluyor.
Temmuz ayının başında Kylie Jenner, 17 dakikalık özel jet uçuşu eleştirilerin hedefi olmuştu. Jenner’ın bu uçuşu sırasında yaklaşık yarım ton karbondioksit üretildiği tahmin ediliyor. 2021'de yapılan araştırmalar, özel jetlerin yolcu başına ticari uçaklardan 5 ila 14 kat, trenlerden 50 kat daha fazla karbon salınımı yaptığını ortaya koydu.
Alex Rodriguez
J-Lo'nun eski nişanlısı ve beyzbol oyuncusu A-Rod bu yıl şimdiye kadar 100'den fazla uçuş gerçekleştirdi. Ortalama uçuş süresi yaklaşık 80 dakikadır. Bu yılki uçuşları, ortalama bir insanın tüm yıl boyunca üreteceğinden 700 kat daha fazla karbondioksite neden oldu.
Blake Shelton
Amerikalı country müzik şarkıcısı ve Gwen Stefani'nin kocası Blake Shelton, bu yıl özel jetiyle havada 12.424 dakika, yani 8.6 gün geçirerek 111 uçuş gerçekleştirdi.
Şimdiye kadar, Blake'in jeti, ortalama bir insanın bir yılda ürettiğinden 642 kat daha fazla, 4495 ton karbondioksit saldı.
Kim Kardashian
Kim'in jeti bu yıl temmuz ayına kadar 57 uçuşta 4268,5 ton karbon emisyonu yaydı. Ortalama bir insanın bir yılda yaydığından 609,8 kat daha fazla. Kim'in jeti, ortalama 85.49 dakika uçuş süresine sahiptir.
Kim'in en kısa yolculukları arasında 3 ton karbondioksit salan 38 dakikalık Palm Spring uçuşu ve California'dan Camarillo'ya 23 dakikalık bir uçuşu vardır.
Mark Wahlberg
Listenin bir sonraki sırasında, 2022'de şimdiye kadar 101 uçuşta 3772,85 ton karbon emisyonu yayan aktör Mark Wahlberg var.
Bu karbon emisyonu oranı, ortalama bir kişinin yıllık ortalamasından 538,9 kat daha fazladır. Mark Wahlberg, 117.45 dakika ile en uzun ortalama uçuş süresine sahiptir. Araştırmaya göre, en kısa uçuşlarından biri Van Nuys'tan Palm Springs'e yaptığı 29 dakikalık bir yolculuktur.
Oprah Winfrey
Oprah Winfrey, bu yıl toplam 68 uçuş boyunca özel jetini kullanması nedeniyle tahminen 3.493.17 ton karbondioksit saldı. Bu ortalama bir kişinin toplam yıllık emisyonunun 499 katıdır.
Winfrey'in en kısa uçuşu, Van Nuys, California'dan 14 dakika süren yolculuğu oldu. Winfrey'in bir diğer kısa uçuşu ise 1 ton karbondioksit emisyonuna neden olan 16 dakikalık yolculuğudur.
Efsanevi film yönetmeni Steven Spielberg, bu yıl 61 uçuş gerçekleştirdi. Spielberg 4.465 ton karbondioksit yayımı ile ortalama bir kişinin yıllık karbon emisyonundan 637,9 kat daha fazla karbon salınımına neden oluyor. Spielberg, 107.31 dakika ile bu listedeki en uzun ikinci ortalama uçuş süresine sahip kişi.
Taylor Swift
Yapılan araştırmalar,da Taylor'un jetinin, en fazla karbondioksit salan jetlerden biri olduğu belirtildi.
Yapılan çalışmada Taylor'un, ocak ayından bu yana özel jetinde toplam 170 uçuş gerçekleştirdiği bildirildi. Toplamda Taylor 22.923 dakika, 15.9 gün havada kaldı.
Taylor Swift'in menajeri konuyla ilgili Rolling Stone'a şu açıklamayı yaptı: "Taylor'ın jeti düzenli olarak diğer kişilere ödünç veriliyor. Bu yolculukların çoğunu veya tamamını ona atfetmek kesinlikle yanlış."
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