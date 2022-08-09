En çok karbon salınımına neden olan ünlüler kimlerdir?

Birçok ülke karbon salınımını azaltabilmek için çeşitli yollar arıyor. Milyonlarca Euroluk yatırımlar ile karbon salınımını önlemek isteyen ülkelerde, ünlülerin karbon ayak izine dikkat etmemesi kamuoyu tarafından dikkat çekiyor. Buna karşılık müzik ve eğlence dünyasının popüler kişileri, özel jetleri ve gösterişli şovları sırasında aşırı miktarlarda karbon salınımına neden oluyor.

Temmuz ayının başında Kylie Jenner, 17 dakikalık özel jet uçuşu eleştirilerin hedefi olmuştu. Jenner’ın bu uçuşu sırasında yaklaşık yarım ton karbondioksit üretildiği tahmin ediliyor. 2021'de yapılan araştırmalar, özel jetlerin yolcu başına ticari uçaklardan 5 ila 14 kat, trenlerden 50 kat daha fazla karbon salınımı yaptığını ortaya koydu.

Alex Rodriguez

J-Lo'nun eski nişanlısı ve beyzbol oyuncusu A-Rod bu yıl şimdiye kadar 100'den fazla uçuş gerçekleştirdi. Ortalama uçuş süresi yaklaşık 80 dakikadır. Bu yılki uçuşları, ortalama bir insanın tüm yıl boyunca üreteceğinden 700 kat daha fazla karbondioksite neden oldu.