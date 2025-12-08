Yüksel Erimtan’a SCA Vakfı Onur Ödülü verildi

Ülke müziğine ve müzisyenlerine verdiği olağanüstü katkıları, isimsiz bir kahraman olarak destekleri, Erimtan Müzesi bünyesinde aktif konser sezonları yaratması sebebi ile Onur Ödülü Altın Madalyası’na değer görülen, müzik ve arkeoloji camiasının adını yakından tanıdığı 1928 doğumlu Yüksel Erimtan, Cenap And’ın babasının yakın dostu olduğunu, birlikte yurt dışına eğitime gönderildiklerini anlatarak mutluluğunu şu sözlerle ifade etti; “Sevda ve Cenap And adına kurulmuş olan bu vakfın bana böyle bir madalya vermesi, bu nedenle benim için yalnızca bir ödül değildir. Bana verilmiş eğitimin, görgünün, dostluğun, Cumhuriyet değerlerinin ve Atatürk ilkelerinin mükemmel bir sembolüdür.

Ali Başman, Yüksel Erimtan için de kendisinin yaşamı ve eserleri hakkında hazırlanacak olan Armağan kitabın tarihe miras niteliğindeki vakfın altın madalya serisindeki yerini alacağını, 38. Madalya sahibi Hasan Uçarsu için Faruk Şüyün tarafından hazırlanan “Geleceğe seslenen gelenek-Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu “ Armağan kitabın sanatseverlere yeni yılda ulaşacağını da açıkladı. Başman, 2022 Altın Madalya sahibi şef Rengim Gökmen’in isteği doğrultusunda törenin And Evinde düzenlenmesiyle başlayan tasarrufla madalya sahipleri adına genç yeteneklerin uluslararası eğitimlerine katkı sağlandığını belirterek; “Rengim Gökmen, Filiz Ali ve Hasan Uçarsu bursları amacına ulaşmıştır.” dedi ve Yüksel Erimtan adına oluşturulacak burstan da öğrencilerin 2026 yılında faydalanacağını duyurdu.

Törende Erimtan destekleriyle yurtdışı eğitimlerini yapmış olan ünlü piyanistlerden Emre Şen ile Cem Babacan ve genç yetenek ADK öğrencisi Eren Düzenli birer parça seslendirdiler.