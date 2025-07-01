Yüksel Işık'ın yeni kitabı Şah İsmail'in imza günü yapıldı

Gazeteci-yazar Yüksel Işık'ın yeni kitabı Şah İsmail'in tanıtım ve imza günü yapıldı. Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki etkinlikte moderatörlüğünü sendikacı-yazar Yaşar Seyman'ın üstlendiği bir söyleşi de gerçekleştirildi.

İmza törenine gazetemizin yazarı Işık Kansu, CHP Ankara İl Kadın Kolları Genel Başkanı Ayça Çağlar Uzundağ, CHP önceki dönem il başkanı Rıfkı Güvener, ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Ayça Yusufoğlu Köroğlu da katıldı. Sanatçı Cem Doğan de deyişleriyle törene eşlik etti.

Kitaba ilişkin konuşan Işık, "Tarihte hiçbir yerde bir şah, bir kral, bir hükümdar bir toplantı sonucunda ilan edilmiş değil. Şah İsmail ilk ve tek örnek" dedi.



