Yunus Tonkuş Retrospektif Seçki Sergisi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde

Yayınlanma: 01.10.2024 - 15:34

Güncelleme: 01.10.2024 - 15:34

Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu’nun üstlendiği sergi, sanatçının yaşamının en tutkulu alanı olan sanatına adanmış bir yolculuğu gözler önüne seriyor. Karaoğlu, serginin Tonkuş’un sanatsal evrimini anlamak açısından önemli olduğunu belirtiyor. Sanatçının eserleri, kendine özgü ruhunu yansıtarak izleyicilere duygusal bir deneyim sunuyor. Tonkuş’un imgeleri ve sembollerle dolu dünyasında, yaşamın karmaşık yapısındaki insanın arayışı, sezgisel bir yaklaşımla sanatına yansıtılmış.

Sanatçının kendi ifadesiyle, heykel sanatı, “sessiz bir arayış serüveni” olarak tanımlanıyor. Doğadaki buluntuların gizemi ve insanın kadim gereçleriyle kurduğu ilişki, Tonkuş’un heykellerine derin bir anlam kazandırıyor. Octavio Paz’ın da dediği gibi, Tonkuş için sanat, “içimize çekilerek dış dünyayı daha derinlemesine kavrama” eylemi. Sanatçının, toprak, demir, ahşap ve taş gibi malzemeleri kullanarak yarattığı formlar, bugün de izleyicilere güçlü bir görsel şölen sunuyor.

Sergi, 2 Ekim 2024’te saat 18.30’da açılışını yapacak ve Ankaralı sanatseverleri Yunus Tonkuş’un derinlikli dünyasıyla buluşturacak.