Yusuf Ahmet Fitoğlu’nun “Armağan” sergisi açıldı

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 13:32

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 13:32

Ressam Yusuf Ahmet Fitoğlu’nun “Armağan” başlıklı sergisi açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galerisi’ndeki açılışa İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve çok sayıda davetli katıldı. Sergi, 16 Nisan’a kadar gezilebilecek.

İHTİYACIMIZ OLAN ÖZGÜRLÜK

Serginin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu her resimin ayrı bir öyküsünün bulunduğunu belirterek, “Arka planda çok hikaye var. Özgürlük var. Yolculuk var. Sanat dediğimiz şey özgürlüğün ta kendisidir. Özgür olan sanatçılar üretir. Sanatçı korkmayacak, baskı altında kendini hissetmeyecek. İhtiyacımız olan da bu. Sanatıyla bize yol gösterenlerin hiçbir kaygı hissetmeden sanatını büyütüp çoğalarak bizlere sunması çok değerli. Bu önemli çalışma bize hayata farklı bir gözle bakmamız gerektiğini öğretiyor. Umarım İzmirliler bu sergiyi gezer, hikâyesini dinler” diye konuştu.

Ressam Yusuf Ahmet Fitoğlu

SANATÇI TOPLUMA LİDER OLMALI

Ressam Yusuf Ahmet Fitoğlu ise sanatçı olarak topluma liderlik etmek ve ışık olmak zorunda olduklarını hatırlatarak, “Toplum bizim yaptıklarımız sayesinde hem gelişiyor hem de özgürleşiyor. Benim sanat anlayışım spontane başladı. Benim resimlerimin hikayesi yok. Tuvalde ne şekil çıkıyorsa onu görüyorsunuz. Benim resimlerim bu yüzden birbirine benzer değil. Değişik şeylerin ortaya çıkması beni daha da heyecanlandırıyor ”dedi.